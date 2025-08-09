Kavşakta Alkollü Sürücü Faciası: 5 Yaralı

Amasya’da alkollü sürücünün neden olduğu kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücü 0.84 promil alkollü çıktı. Kazaya ilişkin polis ekipleri soruşturma başlattı.

Amasya’da alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Amasya-Tokat kara yolu Dadı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Amasya’dan Tokat yönüne ilerleyen Adnan D. yönetimindeki 78 ABA 224 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmak isteyen Erdoğan Ş. idaresindeki 05 EK 119 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Adnan D., eşi Hafize D., çocukları Eren D. (3) ve Ecrin Zeynep G., ile hafif ticari araçta yolcu olan Nazmiye G. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari araç sürücüsü Erdoğan Ş.’nin yapılan kontrolde 0.84 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

