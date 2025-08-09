Diyanet TV'deki 'Allah Baba' İfadesine Diyanet'ten Tepki; 'Kabul Edilemez'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet TV’de yayınlanan bir programda konuk tarafından kullanılan “Allah baba” ifadesinin kabul edilemez olduğunu bildirerek, sorumlular hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, 6 Ağustos’ta canlı yayınlanan “Günün Bereketi” programının 313. bölümünde geçen ifadeye ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtildi.

'TEVHİT İLKESİNE AYKIRI'

Kadın ve aile konularının ele alındığı yayına yazar Hatice Ebrar Akbulut’un konuk olduğu aktarılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Konuğun canlı yayında program içerisinde, bir başkasından naklen de olsa 'Allah baba' ifadesini kullandığı tespit edilmiştir. Tevhit ilkesine aykırı olan bu ifadenin yayın prensiplerimizle bağdaşması ve din eğitimi açısından kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Zira biz iman ederiz ki, Allah doğmamıştır, doğurmamıştır. Onun eşi, benzeri, oğlu ve ortağı yoktur."

Açıklamada ayrıca, söz konusu ifadenin ekranda yer almış olmasından duyulan üzüntü dile getirilerek, “Bu hakikatin hilafına olan ifadenin ekranımızda yer almasından dolayı sorumlular hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır. Dikkatli ve duyarlı yaklaşımlarından dolayı izleyicilerimize teşekkür ederiz.” denildi.

Kaynak: AA