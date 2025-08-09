Konya’da Mermer Ocağında Feci Kaza: Maden Mühendisi Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya’nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağında yaşanan iş kazasında, maden mühendisi yaşamını yitirdi.

MERMER BLOĞUN ALTINDA KALDI

Olay, Gökçimen Mahallesi’nde, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki mermer ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 25 gün önce işe başlayan 33 yaşındaki maden mühendisi Selman İlkel, iş makinesinin kepçesinden düşen mermer bloğun altında kaldı. Yaklaşık 3 ton ağırlığındaki bloğun çarpmasıyla ağır yaralanan İlkel için olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, İlkel’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Mühendisin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA