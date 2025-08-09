Konya’da Mermer Ocağında Feci Kaza: Maden Mühendisi Hayatını Kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde mermer ocağında çalışan maden mühendisi, kepçeden düşen mermer bloğun altında kalarak hayatını kaybetti. 33 yaşındaki Selman İlkel’in yaklaşık 25 gün önce işe başladığı öğrenildi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağında yaşanan iş kazasında, maden mühendisi yaşamını yitirdi.

Konya’da Mermer Ocağında Feci Kaza: Maden Mühendisi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

MERMER BLOĞUN ALTINDA KALDI

Olay, Gökçimen Mahallesi’nde, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki mermer ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 25 gün önce işe başlayan 33 yaşındaki maden mühendisi Selman İlkel, iş makinesinin kepçesinden düşen mermer bloğun altında kaldı. Yaklaşık 3 ton ağırlığındaki bloğun çarpmasıyla ağır yaralanan İlkel için olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Konya’da Mermer Ocağında Feci Kaza: Maden Mühendisi Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Sağlık ekipleri, İlkel’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Mühendisin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konya’da Mermer Ocağında Feci Kaza: Maden Mühendisi Hayatını Kaybetti - Resim : 3

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

