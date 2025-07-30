Ankara'da İnşaatta İş Cinayeti! Duvar Ustası 4'üncü Kattan Düştü

Ankara Beypazarı’nda inşaatta çalışan 45 yaşındaki duvar ustası Sezgin Kaya 4. kattan düşerek ağır yaralandı. Kaya, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Ankara'da İnşaatta İş Cinayeti! Duvar Ustası 4'üncü Kattan Düştü
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Olay, sabah saatlerinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Oğuzkent Mahallesi'ndeki apartman inşaatında meydana geldi. Duvar ustası Sezgin Kaya, 4'üncü katta duvar ördüğü sırada dengesini kaybedip düştü. Binanın zeminine düşen Kaya ağır yaralandı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaya, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İnşaatın müteahhidi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaya, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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