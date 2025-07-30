İstanbul Bayrampaşa'da Yangın Paniği! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

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Yangın, saat 17.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde bulunan bir metruk binada çıktı. Bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, bitişiğindeki iki binaya sıçradı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kısa sürede söndürülen yangında iki binanın çatı kısımlarında hasar oluştu. Yangının çıktığı bina ve iki binanın son hali dron ile görüntülendi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

'BİRDEN ALEVLENDİ PATLADI'

Yangınla ilgili konuşan bir vatandaş, "Alışverişten geldim eşimle, ona yukarıda duman var derken birden alevlendi patladı. Eşim hemen itfaiyeyi aradı, geldiler. Kimseyi görmedik. Kendiliğinden mi nasıl oldu bilmiyorum" dedi.

Kaynak: İHA