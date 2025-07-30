Numan Kurtulmuş Tarih Verdi! Meclis'in 'Terörsüz Türkiye' Mesaisi Başlıyor

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Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı dolayısıyla Cenevre'de bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TBMM Numan Kurtulmuş, Meclis’te kurulacak “Terörsüz Türkiye Komisyonu”na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, sürecin Türkiye için tarihi bir fırsat olduğunu belirterek, komisyonun partiler üstü bir anlayışla çalışacağını söyledi.

'TARİHİ BİR FIRSAT'

Cumhuriyetin 100 yıllık tarihinde 50 yılın terörle mücadeleyle geçtiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Başından beri az konuşarak, çok dikkatli hassas bir süreci yürütmeye çalışıyorum. Çünkü bu Türkiye için tarihi bir fırsattır. 10 binlerce insanımızı kaybettik. İki trilyon doların üzerinde maddi bir kaybımız var terör dolayısıyla. Ve Türkiye'nin ayaklarına bir büyük pranga olarak bu vuruldu. Şimdi bundan kurtulmak için tarihi bir fırsat ortaya çıktı" dedi.

'YASAL DÜZENLEMELER YAPILACAK'

İmralı’dan gelen çağrının ardından örgütün fesih kararı aldığını hatırlatan Kurtulmuş, “Silahların bırakılmaya başlanmasıyla birlikte bu konudaki sorumluluk, sürecin takibiyle ilgili sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçer. Planlandığı gibi süreç devam ediyor. Silahlar bir taraftan bırakılmaya devam ediyor. Bundan sonra parlamentoda çok hassas bir sürecin yürütülmesi lazım. Bu komisyon örgütün silah bırakma süreciyle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar konusunda yasal birtakım düzenlemeler yapacak. Bunları çok açık bir şekilde konuşacağız" diye konuştu.

'KOMİSYON HERKESİ DİNLEYECEK'

Kurtulmuş, kurulacak komisyonun sadece milletvekillerini değil, sivil toplum kuruluşlarını, hukukçuları ve konuya ilişkin görüşü olan tüm kesimleri dinleyeceğini vurguladı. Kurtulmuş, "Kamuoyunun bu konudaki hassasiyetlerini, kırılganlıklarını göz önünde bulundurarak, süreci çok açık, şeffaf ve hep birlikte yürüteceğiz. Burada altın oran 'Kürdün onuru, Türkün gururudur.' Bunu ısrarla vurgulayarak söylüyorum, bunu sağlayacağız. Komisyon çok sayıda insanı dinleyecek. Sadece parlamenterler değil, sivil toplum kuruluşlarını, hukuk camiasını, bu konuyla ilgili fikri olanları dinleyecek. Herhangi bir şekilde bu konuyla ilgili birtakım projeleri olan bütün toplum kesimlerine de bunun açık olduğunu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

AĞUSTOS AYININ İLK HAFTASI ÇALIŞMALARA BAŞLANACAK

Komisyonun ilk çalışmasına Ağustos ayının ilk haftasında başlayacağını açıklayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu politik tartışmanın yapılacağı bir zemin değildir. Burası A partisi, B partisinin siyasi mücadele alanı değildir. Burası topyekun bütün Türkiye'nin hep birlikte Cumhuriyet tarihimizin en önemli sorununu tamamıyla ortadan kaldırmak için ortaya koyacağı, fedakarca bir çalışmanın gerçekleştirileceği bir süreçtir. Ben bunun için bu komisyonun, partiler üstü bir komisyon olduğunu görüyorum. Bunun için de bütün siyasi partilerin en ince ayrıntısına kadar görüşlerini dinledim. Sonuç itibarıyla burada bir çalışmayı yürüteceğiz. Ağustos'un ilk haftasında ilk çalışmamıza başlayacağız."

Kaynak: Haber Merkezi