Balıkesir'de Peş Peşe Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.52'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi.,

BİR DEPREM DAHA

Balıkesir'de saat 21.20'de 3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 5.5 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi