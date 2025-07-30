Balıkesir'de Peş Peşe Deprem

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'de 3.3 ve 3 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.

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Balıkesir'de Peş Peşe Deprem
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.52'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi.,

BİR DEPREM DAHA

Balıkesir'de saat 21.20'de 3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 5.5 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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