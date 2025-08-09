Suç Makinesi Kıskıvrak Yakalandı

Kırklareli'de hakkında öldürme suçundan 32 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evde yakayı ele verdi.

Suç Makinesi Kıskıvrak Yakalandı
Kırklareli'nde kasten öldürme suçundan 32 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hakkında "kasten öldürme" suçundan 32 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü'nün bir evde saklandığı tespit edildi.

Hükümlüye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Kırklareli
