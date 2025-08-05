Sakarya'da İş Cinayeti: 3. Kattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Sakarya'da çalıştığı inşaatın 3. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

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Sakarya'da İş Cinayeti: 3. Kattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir inşaatın üçüncü katından düşen işçi hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konak Mahallesi'nde yapımı devam eden Müftülük binası inşaatında meydana gelen olayda, 3. kattan düşen işçi Ali Osman Kayış ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kayış, Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, inşaat alanının zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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