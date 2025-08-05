Uçakta Sakın Bunu Yapmayın! 'Kara Liste' Sebebi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hava yolu şirketlerinin belirlediği yasaklı yolcu listeleri olan kara liste, yolcuların korkulu rüyaları arasında yer alırken, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü, son beş ayda sigara içme teşebbüsü nedeniyle kaç listeye alınan yolcu sayısını açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Ekşi, “Lütfen! Uçak içinde sigara içmeye teşebbüs etmeyelim” derken, son 5 ayda 245 kişinin sigara içme nedeniyle uçuşlardan men listesine alındığını kaydetti.

Ekşi, paylaşımında yolculara “Lütfen hem kendinizin hem diğer yolcuların sağlığı için uçak içinde sigara içmeyiniz” ifadelerini kullandı.

Uçuş kara listesine alınma nedenleri en merak edilen konular arasında yer alırken, uçuş güvenliğini tehlikeye atan davranışlar, aşırı alkol ve madde tüketimi, hakaret ve küfür, dolandırıcılık ve sahtecilik, yasaklı materyaller taşımak gibi pek çok neden kara listeye alınmaya sebep olabilir.

Karaya listeye alınmanın sonuçları arasında ise, tüm uçuşların iptal edilmesi, havalimanına giriş kısıtlaması, cezai yaptırımlar, itibar kaybı gibi şeyler yer alır.