Ege Denizi'nde Korkutan Deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Ege Denizi’nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk bilgileri paylaştı.
AFAD’ın sosyal medyadan paylaştığı verilerde depremin derinliği 13.7 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 4, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-08-04
Saat:22:52:21 TSİ
Enlem:40.22861 N
Boylam:24.1025 E
Derinlik:13.7 km
Detay:https://t.co/H8a8mMObj3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise Yunanistan açıklarında meydana geldiğini belirttiği depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 6.2 kilometre olarak duyuruldu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 4, 2025
YUNANISTAN https://t.co/75O6fLWlzE
04.08.2025, 22:52:23 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 6.2 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: