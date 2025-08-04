Ege Denizi'nde Korkutan Deprem

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Ege Denizi’nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk bilgileri paylaştı.

AFAD’ın sosyal medyadan paylaştığı verilerde depremin derinliği 13.7 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise Yunanistan açıklarında meydana geldiğini belirttiği depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 6.2 kilometre olarak duyuruldu.

Kaynak: Haber Merkezi