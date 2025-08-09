Metro İstanbul Duyurdu! Yeni Düzenleme Yolda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Metro İstanbul, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada M2 Yenikapı – Hacıosman Metro Hattı’nın Gayrettepe İstasyonu ve bağlantı tünellerinde yaya sirkülasyonunu artırmaya yönelik çalışmalara başladığını duyurdu.

Yapılan bilgilendirmeye göre, özellikle yoğun saatlerde tünellerde yaşanan sıkışıklığın önüne geçmek amacıyla dar geçiş noktalarında genişletme ve yıkım işlemleri gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, geçiş alanlarını daraltarak hareketliliği kısıtlayan yürüyen bantların da kaldırılacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA