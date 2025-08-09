Metro İstanbul Duyurdu! Yeni Düzenleme Yolda

İBB’ye bağlı Metro İstanbul, sosyal medya üzerinden M2 Yenikapı – Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe İstasyonu ve bağlantı tünellerinde yaya geçişini artırmak için çalışmaların başladığını duyurdu.

Metro İstanbul Duyurdu! Yeni Düzenleme Yolda
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Metro İstanbul, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada M2 Yenikapı – Hacıosman Metro Hattı’nın Gayrettepe İstasyonu ve bağlantı tünellerinde yaya sirkülasyonunu artırmaya yönelik çalışmalara başladığını duyurdu.

Yapılan bilgilendirmeye göre, özellikle yoğun saatlerde tünellerde yaşanan sıkışıklığın önüne geçmek amacıyla dar geçiş noktalarında genişletme ve yıkım işlemleri gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, geçiş alanlarını daraltarak hareketliliği kısıtlayan yürüyen bantların da kaldırılacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Metro İstanbul
