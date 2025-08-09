Akaryakıt İstasyonunda Faciadan Dönüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır’da bir akaryakıt istasyonunda yakıt dolumu sırasında çıkan yangın, çevredekilerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, istasyonda bir otomobil yakıt aldığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yakıt doldurma bölümünden alevler yükseldi. Kısa sürede paniğe yol açan yangına çevredeki vatandaşlar ve istasyon çalışanları müdahale etti.

Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak facia önlendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangın anı, istasyonun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA