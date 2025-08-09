Akaryakıt İstasyonunda Faciadan Dönüldü

Diyarbakır’da bir akaryakıt istasyonunda, yakıt dolumu sırasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevler, çevredekilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır’da bir akaryakıt istasyonunda yakıt dolumu sırasında çıkan yangın, çevredekilerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, istasyonda bir otomobil yakıt aldığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yakıt doldurma bölümünden alevler yükseldi. Kısa sürede paniğe yol açan yangına çevredeki vatandaşlar ve istasyon çalışanları müdahale etti.

Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak facia önlendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangın anı, istasyonun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Akaryakıt Yangın
Son Güncelleme:
Konya’da Mermer Ocağında Feci Kaza: Maden Mühendisi Hayatını Kaybetti Konya’da Mermer Ocağında Feci Kaza: Maden Mühendisi Hayatını Kaybetti
Olayları Ciddiye Almamanız Gerektiğinin 3 İşareti Olayları Ciddiye Almamanız Gerektiğinin 3 İşareti
EYT'yi Kaçıranlar Üzülmeyin! Erken Emeklilik Yasası TBMM'ye Sunuldu, İşte Bu Fırsattan Yararlanacak Kişiler... Erken Emeklilik Yasası TBMM'ye Sunuldu
Diyanet TV'deki 'Allah Baba' İfadesine Diyanet'ten Tepki; 'Kabul Edilemez' Diyanet TV'deki Sözlere Diyanet'ten Tepki
ÇOK OKUNANLAR
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Çanakkale Yangını Kontrol Altında Çanakkale Yangını Kontrol Altında