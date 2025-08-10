İzmirliler Bugüne Dikkat! 10 Ağustos'ta Su Kesintisi Yapılacak İlçe Ve Mahalleler Belli Oldu: 13 Saatlik Su Kesintisi

Türkiye'de hava sıcaklıkların artması su alarmının verilmesine neden oldu. Son olarak İzmir'de su kaynaklarının azalması sonrası yetkililer dönüşümlü su kesintisi planlamasını hayata geçirdi. İZSU, beş bölgeye bölünen ilçelerde su kesintisini duyurdu. Buna göre 10 Ağustos Cuma günü kesinti yapılacak ilçeler ve mahalleler belirlendi. Tam 13 saatlik su kesintisi yaşanacak, hazırlıklı olun.

İzmirliler Bugüne Dikkat! 10 Ağustos'ta Su Kesintisi Yapılacak İlçe Ve Mahalleler Belli Oldu: 13 Saatlik Su Kesintisi
İzmir'de yaşayan milyonlarca vatandaşa acil kodlu uyarı yapıldı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 10 Ağustos'ta hangi mahallelere su verilemeyeceğini açıkladı. Tam 13 saat boyunca sular akmayacak. Peki hangi bölgelerde su kesintisi olacak? İzmir'de su kesintisi ne zaman başlayacak? Hangi bölgelerde su kesintisi yapılacak?

İZMİR 10 AĞUSTOS 2025 SU KESİNTİSİ

BAYINDIRHACI

BEŞİR, YENİCE

10.08.2025 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA

GÖKDERE

10.08.2025 saat 07:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

BUCAADATEPE,

ATATÜRK, BUCA KOOP, KAYNAKLAR MERKEZ, KURUÇEŞME, YAYLACIK, YILDIZ, YILDIZLAR, ZAFER, 29 EKİM

10.08.2025 saat 07:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ

BİRGİ

09.08.2025 saat 21:02 ile 10.08.2025 saat 10:00 arasında yaklaşık 13 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR

CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY, HIDIRLIK, TURABİYE

09.08.2025 saat 20:00 ile 23:59 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

URLA

KALABAK

10.08.2025 saat 09:08 ile 12:09 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

URLA

İÇMELER

10.08.2025 saat 09:07 ile 12:07 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

6 SAAT BOYUNCA SULAR AKMADI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, pompa revizyonunun yapılması sebebiyle Foça'da 10 Ağustos'ta 00.00-06.00 arasında 6 saat su kesintisi olacağı belirtildi. Kesintiden dolayı Mustafa Kemal Atatürk ile Fevzi Çakmak mahallelerindeki Yeni Foça Merkez-Narezen mevkisine su verilemeyeceği kaydedildi.

06 – 21 Ağustos 2025 tarihleri arasında uygulanacak su kesinti programı şu şekilde belirlendi:

Kesintiler, 5 bölge halinde planlandı; altyapı durumu, şebeke bağlantıları ve tüketim yoğunluğu dikkate alınarak belirlendi.

Bölge 1

İlçeler: Bayraklı, Konak, Gaziemir

Kesinti Günleri ve Saatleri:

06 Ağustos Çarşamba 23:00 – 07 Ağustos Perşembe 05:00
11 Ağustos Pazartesi 23:00 – 12 Ağustos Salı 05:00
16 Ağustos Cumartesi 23:00 – 17 Ağustos Pazar 05:00

Mahalleler:

Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar
Konak: 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Anadolu, Atamer, Boğaziçi, Cengiz Topel, Çınartepe, Çimentepe, Duatepe, Emir Sultan, Ferahlı, Güzelyurt, Hasan Özdemir, Huzur, Kocatepe, Levent, Mehmet Akif, Mehtap, Murat, Saygı, Selçuk, Trakya, Ulubatlı, Vezirağa, Yavuz Selim, Zafertepe, Zeybek
Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer

Bölge 2

İlçeler: Karşıyaka, Çiğli

Kesinti Günleri ve Saatleri:

07 Ağustos Perşembe 23:00 – 08 Ağustos Cuma 05:00
12 Ağustos Salı 23:00 – 13 Ağustos Çarşamba 05:00
17 Ağustos Pazar 23:00 – 18 Ağustos Pazartesi 05:00

Mahalleler:

Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı

Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Çamlıkent (Evka-2), Evka-6, Güzeltepe, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Mustafa Kemal, İnönü, Sasalı Merkez, Şirintepe, Yakakent, 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Atatürk, Egekent, Esentepe, Evka-5, Gazi Mustafa Kemal, Harmandalı, İstiklal, İzkent, Uğur Mumcu, Yeni

Bölge 3

İlçeler: Buca, Karabağlar, Bornova (Gökdere), Karşıyaka (Örnekköy)

Kesinti Günleri ve Saatleri:

08 Ağustos Cuma 23:00 – 09 Ağustos Cumartesi 05:00
13 Ağustos Çarşamba 23:00 – 14 Ağustos Perşembe 05:00
18 Ağustos Pazartesi 23:00 – 19 Ağustos Salı 05:00

Mahalleler:

Buca: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğanlar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer

Karabağlar: Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay, Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin
Bornova: Gökdere

Karşıyaka: Latife Hanım, Örnekköy, Yamanlar, Zübeyde Hanım

Bölge 4

İlçeler: Bornova, Bayraklı, Altındağ, Pınarbaşı

Kesinti Günleri ve Saatleri:

09 Ağustos Cumartesi 23:00 – 10 Ağustos Pazar 05:00
14 Ağustos Perşembe 23:00 – 15 Ağustos Cuma 05:00
19 Ağustos Salı 23:00 – 20 Ağustos Çarşamba 05:00

Mahalleler:

Bayraklı: Manavkuyu, Mansuroğlu, Osmangazi

Bornova: Atatürk, Barbaros, Birlik, Çamiçi, Çamkule, Çınar, Doğanlar, Egemenlik, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Merkez, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Serintepe, Tuna, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, Zafer

Bölge 5

İlçeler: Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar (kısmen)

Kesinti Günleri ve Saatleri:

10 Ağustos Pazar 23:00 – 11 Ağustos Pazartesi 05:00
15 Ağustos Cuma 23:00 – 16 Ağustos Cumartesi 05:00
20 Ağustos Çarşamba 23:00 – 21 Ağustos Perşembe 05:00

Mahalleler:

Balçova: Bahçelerarası, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik, Çetin Emeç
Narlıdere: 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale

Güzelbahçe: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki

Konak: Altıntaş, Göztepe (kısmen), İsmetpaşa, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis, Tınaztepe, Süvari, 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Bozkurt, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Fevzi Paşa, Göztepe (kısmen), Güneşli, Güney, Güngör, Güzelyalı, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Mecidiye, Mehmet Ali Akman, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Turgut Reis, Tuzcu, Türkyılmaz, Uğur, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeytinlik

Karabağlar: Adnan Süvari, Aşık Veysel, Bahar, Basın Sitesi, Bozyaka, Doğanay, Esenlik, Gülyaka, Kazım Karabekir, Maliyeciler, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Vatan, Üçkuyular

