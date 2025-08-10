Güzellik Uzmanı Hepsini Tek Tek Dolandırdı! WhatsApp Grubuyla Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz aralık ayında yaşanan skandal ortaya çıktı. Güzellik uzmanı Okşan Ünlü, her kuyumcu dükkanında farklı miktarlarda altın bozdururken, ilk dükkânda 4 gram altın bozdurup 11 bin 980 lira aldı. Ardından başka bir kuyumcuya giren kadın, burada da 2 gram altın bozdurup 6 bin lira elde etti.

Sabah gazetesinin haberine göre; Okşan Ünlü, üçüncü dükkanda da 2 gram ve 1 tane de 0.5 gram altını bozdurup 7 bin 500 lira aldı. Kuyumcu sahte olduğunu bilmediği 2 gram altını başka bir müşteriye sattı. Kadın son kuyumcuda ise yakalandı. Orada 2 gram, 2 tane de 0.5 gram altın bozdurmak isterken altınların sahte olduğu dükkan çalışanı tarafından fark edildi.

'DOLANDIRICI' DİYE PAYLAŞTILAR

Bu esnada kadının kamera görüntüleri esnafın kendi aralarında oluşturduğu WhatsApp grubunda "dolandırıcı" diye paylaşıldı. Kuyumcular, altın suyuna batırdıkları gramların sahte olduğunu fark edince şikayetçi oldu. Polis ekiplerine teslim edilen kadında bulunan toplamda 8 adet 1 gram, 3 adet de 0.5 gram altına el konuldu.

Kaynak: Sabah