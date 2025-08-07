31 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 102 Kişi Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 188 kişinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 102’si tutuklandı, 107 milyon TL’lik işlem hacmi tespit edildi. Zanlıların sahte kimliklerle dolandırıcılık yaptığı ve çeşitli yöntemlerle vatandaşları hedef aldığı belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonların ayrıntılarını paylaştı. Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, 31 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 188 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 102’si tutuklandı.

Adana, İstanbul, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep ve Kocaeli başta olmak üzere toplam 31 ilde son bir ayda yürütülen çalışmalarda, dolandırıcılık suçuna karıştığı tespit edilen organize yapılar hedef alındı. Operasyon kapsamında 55 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

SOSYAL MEDYADA DOLANDIRICILIK

Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 107 milyon TL’lik işlem hacmi belirlendi. Zanlıların, kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka personeli ve uzlaştırmacı gibi tanıtarak, vatandaşları dolandırdıkları bildirildi. Ayrıca, sosyal medya ve tanışma uygulamaları üzerinden kurbanlarına ulaşan şüphelilerin, güven kazanıp ardından fahiş fiyatlar uyguladıkları, şantaj yaptıkları ya da sahte internet siteleri aracılığıyla elektronik eşya ve arsa tapusu satışı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara katılan güvenlik güçlerine teşekkür ederken, suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını ve vatandaşların dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

