Balıkesir'de Korkunç Olay! Önce Eşini Öldürdü, Sonra İntihar Etti

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Durasılar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mehmet A. (36) ile eşi Gonca A. (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede şiddetlenmesi üzerine Mehmet A, eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gonca A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası bölgeden kaçan Mehmet A. için arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri, bir süre sonra ormanlık alanda yaptığı aramalarda Mehmet A’nın cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemeler sonucunda Mehmet A’nın intihar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor. Hayatını kaybeden karı kocanın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA