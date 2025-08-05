Sahte İçki Kabusu Yine Hortladı! Bakan Yerlikaya Duyurdu: Tam 121 Kişi...

Sahte içki üretimindeki artış pek çok insanın ölümüne dahi neden olurken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, sahte içki üreten 121 kişinin yakalandığını açıkladı.

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Sahte İçki Kabusu Yine Hortladı! Bakan Yerlikaya Duyurdu: Tam 121 Kişi...
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Son yıllarda içkinin aşırı pahalanmasıyla daha da artan sahte içki üretimi, çok sayıda insanın ölümüne sebep oluyor. Bu durumla mücadele için çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri operasyonlarını genişletti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Antalya merkezli ülke genelinde jandarma ekipleri tarafından, sahte ve kaçak içki imalatçılarına yönelik son 2 haftada pek çok operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 33 bin 554 litre sahte ve kaçak içki ile 29 bin 63 litre etil alkol ele geçirildiğini belirtti. Yerlikaya, jandarma ekiplerinin, yasa dışı alkol üretimi yapılan noktalara yönelik istihbarat destekli çalışmalarıyla 121 şüpheliyi yakaladıklarını söyledi.

'ŞÜPHELİ DURUMLARI BİLDİRİN'

İçişleri Bakanı, paylaşımında "Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil, toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler, hem vatandaşlarımızın hayatını hem de sağlığını hiçe saymaktadır. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım" ifadelerine yer vererek ekiplere teşekkürlerini belirtti.

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Kaynak: AA

Etiketler
Ali Yerlikaya Sahte içki
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