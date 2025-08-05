İki İlde Başlayan Hastalık Hızla Yayılıyor! Büyük Tehlike Kapıda

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Kars ve Ardahan’da etkisini artıran şap hastalığı, son dönemde Artvin’in Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde de yayılmaya başladı. Cevizli, Kayadibi ve Saylıca köylerinin ortak kullandığı yaylada baş gösteren hastalık nedeniyle hayvanların çoğunda ağız içi, meme ve tırnak aralarında yaralar meydana geldi. Dilin etkilenmesi durumunda ise ölüm riskinin arttığını belirten üreticiler, mevcut tedavilerin yetersiz kaldığını gösteriyor.

'KARANTİNA OT VE YEM ALMAYI ENGELLİYOR'

Üretici Beşir Dursun, şap hastalığının zamanla tüm hayvanlara yayıldığını belirterek, şu an neredeyse her hayvanda hastalık olduğunu söyledi. Dursun, "Tedavide antibiyotik, iyot, tentürdiyot ve buz kompresi kullanıyoruz ama kesin çözüm değil. Veterinerler, bu enfeksiyonun kendi seyrinde geçmesi gerektiğini söylüyor. Ancak dilde oluşan vakalar ölümcül olabilir. Karantina ot ve yem teminini engelliyor” dedi. Dursun, tedavi sürecinde ciddi ilaç sıkıntısı yaşadıklarını ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın önlem almakta geç kaldığını belirterek, “İlk vaka 29 Temmuz’da çıktı, ertesi gün tüm yaylaya yayıldı. O günden bu yana etkili hiçbir önlem alınmadı" diye konuştu.

'YETKİLİLER SADECE 'DEZENFEKTE EDİN' DEDİ'

Üretici Nihat Geçkin ise hayvanlarının beslenemediğini ve buzağılarda da ciddi yaralar oluştuğunu vurgulayarak "Yaklaşık beş gündür hayvanlarımız bu durumda. Memelerinde, burunlarında yaralar var. Elle beslemeye çalışıyoruz. İlçe Tarım’dan gelen yetkililer sadece 'dezenfekte edin' demekle yetindi. Bu teselliden öteye geçmiyor" dedi.

Bir başka üretici ise hayvanların memesindeki yaralar nedeniyle sağım yapamadıklarını anlattı. Ayşe Kurdaş da hayvanların yara içinde olduğunu ve ot yiyemediklerini söyledi.

Kaynak: ANKA