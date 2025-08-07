Kartal'da Balıkçı Barınağında Yangın, 4 Restoran Küle Döndü

Kartal’da balıkçı barınağında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 4 restorana sıçradı. Alevler gece boyunca itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yangında restoranlar kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son Güncelleme:
Kartal'da Balıkçı Barınağında Yangın, 4 Restoran Küle Döndü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Kartal’da gece saatlerinde bir balıkçı barınağında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki 4 restorana sıçradı. Alevlerin sardığı işletmeler büyük hasar gördü, restoranlar kullanılamaz hale geldi.

Kartal'da Balıkçı Barınağında Yangın, 4 Restoran Küle Döndü - Resim : 1

Yangın, saat 02.15 sıralarında Kordonboyu Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan balıkçı barınağında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişikteki restoranlara yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kartal başta olmak üzere Pendik, Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli ve Kadıköy'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekipleri de güvenlik önlemleri ve müdahale için olay yerinde hazır bulundu.

Kartal'da Balıkçı Barınağında Yangın, 4 Restoran Küle Döndü - Resim : 2

4 RESTORAN KÜLE DÖNDÜ

İtfaiyenin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak çıkan yangın, 4 restoranın tamamen yanmasına neden oldu. Yangının çıkış nedenine ilişkin polis ve itfaiye ekipleri tarafından detaylı inceleme başlatıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Çorum’da Tekstil Fabrikasında Yangın! Üretim Alanı Küle DöndüÇorum’da Tekstil Fabrikasında Yangın! Üretim Alanı Küle DöndüGüncel

Tokat'taki Orman Yangınında Bir GözaltıTokat'taki Orman Yangınında Bir GözaltıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Yangın Kartal
Son Güncelleme:
Yapay Zeka Süper Lig'in Yeni Sezon Gol Kralını Açıkladı! Sıralamada Dengeler Altüst Oldu: İşte Zirvedeki İsim... Yapay Zeka Süper Lig'in Yeni Sezon Gol Kralını Açıkladı
Balıkesir'de Korkunç Olay! Önce Eşini Öldürdü, Sonra İntihar Etti Önce Eşini Öldürdü, Sonra İntihar Etti
İstanbul'da Beklenen Yağış Başladı: Meteoroloji'den Flaş Uyarı! Sağanak Kaç Gün Sürecek? İstanbul'da Beklenen Yağış Başladı
Bu Burç Leyleği Havada Görecek! En Şanslı Burç Açıklandı Bu Burç Leyleği Havada Görecek! En Şanslı Burç Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar Kampanyalarını Güncelledi! İşte Çift Promosyon Almanın Formülü... Emekliye Çifte Promosyon Formülü
Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
TRT’ye Vize Şoku! İrlanda’dan Ret Aldı TRT’ye Vize Şoku! İrlanda’dan Ret Aldı
CHP'den Makam Aracı İddialarına Yanıt CHP'den Makam Aracı İddialarına Yanıt
Üniversiteli Teslime'nin Sır Ölümü: Orman Yolunda Cansız Bedeni Bulundu Üniversiteli Teslime'nin Sır Ölümü: Erkek Arkadaşı Gözaltına Alındı