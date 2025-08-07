Kartal'da Balıkçı Barınağında Yangın, 4 Restoran Küle Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Kartal’da gece saatlerinde bir balıkçı barınağında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki 4 restorana sıçradı. Alevlerin sardığı işletmeler büyük hasar gördü, restoranlar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 02.15 sıralarında Kordonboyu Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan balıkçı barınağında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişikteki restoranlara yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kartal başta olmak üzere Pendik, Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli ve Kadıköy'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekipleri de güvenlik önlemleri ve müdahale için olay yerinde hazır bulundu.

4 RESTORAN KÜLE DÖNDÜ

İtfaiyenin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak çıkan yangın, 4 restoranın tamamen yanmasına neden oldu. Yangının çıkış nedenine ilişkin polis ve itfaiye ekipleri tarafından detaylı inceleme başlatıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Kaynak: DHA