Toplu Taşıma Ücretlerine Yeni Zam Tarifesi! Otobüse Binmek Artık Lüks Olacak: İşte Yeni Ücret Listesi...

Toplu taşıma ücretlerine yeni zam duyurusu yapıldı. Yeni zammı resmen duyurdular, ulaşım fiyatlarında yüzde 30 ile yüzde 66 arasında değişen oranlarda artış kararı alındı. İşte güncel ulaşım fiyatları...

Burdur'da şehir içi toplu taşıma ücretlerine yeni zam yapıldı. Belediye Meclisi’nde yapılan görüşmeler sonucunda karar duyuruldu. Alınan karara göre; ulaşım fiyatlarında yüzde 30 ile yüzde 66 arasında değişen oranlarda artış yapıldı.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM!

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren karar duyuruldu. Burdur'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, şehir içi ulaşımda farklı kalemlerde yüzde 30 ile yüzde 66 arasında değişen oranlarda fiyat artışı gerçekleşti.

ZAM SONRASI GÜNCEL FİYAT TARİFESİ

Yeni tarifeye göre, en çok kullanılan indi-bindi ücreti yüzde 31,8 oranında zamlanarak 22 liradan 29 liraya yükseldi.

Üniversite öğrencilerinin toplu taşıma ücreti ise yüzde 35,3 artışla 17 liradan 23 liraya çıktı.

İlköğretim ve lise öğrencileri için belirlenen ücret ise yüzde 33,3 zamla 12 liradan 16 liraya ulaştı.

Tek binişlik bilet kart ücreti ile öğrenci ve serbest biniş kartı vize ücretleri yüzde 40 oranında artış göstererek 25 liradan 35 liraya yükseldi.

Serbest kart için kişiye özel işlem bedeli ise yüzde 66,7 zamla 30 liradan 50 liraya çıktı. Tam kart kişileştirme ücreti yüzde 66,7 artışla 15 liradan 25 liraya yükselirken, tam sanal kart kişileştirme ücreti yüzde 40 zamla 25 liradan 35 liraya çıkarıldı.

Ayrıca kişileştirilmiş kart ücreti yüzde 33,3 zamla 150 liradan 200 liraya, tam sanal kart ücreti ise yüzde 35 artışla 100 liradan 135 liraya yükseldi.

65 yaş üzeri vatandaşlar ve yüzde 40 ve üzeri engelli bireyler için ücretsiz toplu taşıma uygulaması ise değişmeden devam edecek.

Zamlı tarifelerin önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

