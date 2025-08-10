Astrologlar Açıkladı: Önünde Sonunda Vejetaryenliğe Dönen Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor

Ünlü astrolog Luydmila Bulgakova, birçok sebepten dolayı mutlak bir gün vejetaryenliğe dönen burçları listeledi. İşte o 3 burç...

Baybars Ergün Baybars Ergün
Son Güncelleme:
Astrologlar Açıkladı: Önünde Sonunda Vejetaryenliğe Dönen Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son yıllarda hayvansal gıdaları bırakıp bitkisel beslenmeye yönelenlerin sayısı hızla artıyor. Kimileri sağlık, kimileri çevre, kimileri ise etik nedenlerle bu tercihi yapıyor. Astrolog Lyudmila Bulgakova, vejetaryen beslenmeyi en sık tercih eden burçları açıkladı.

Astrologlar Açıkladı: Önünde Sonunda Vejetaryenliğe Dönen Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor - Resim : 1

İŞTE VEJETARYENLİĞE EN YATKIN 3 BURÇ

BAŞAK

Sağlığına düşkünlüğüyle bilinen Başak burçları, beslenme alışkanlıklarını titizlikle planlıyor. Yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden uzak duran bu burç, çoğu zaman hayvansal gıdaları da tercih etmiyor. Onlara göre bitkisel ağırlıklı beslenme hem daha sağlıklı hem de daha dengeli.

AKREP

Kilosunu koruma konusunda hassas olan Akrep burçları, metabolizmalarını adeta “manuel kontrol” ile yönetiyor. Fazla kilo alımına neden olabilecek gıdaları hayatlarından çıkaran Akrepler, bu süreçte hayvansal ürünleri azaltarak sebze ve meyvelere yöneliyor.

Astrologlar Açıkladı: Önünde Sonunda Vejetaryenliğe Dönen Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor - Resim : 2

YENGEÇ

Yengeç burçları için vejetaryenlik çoğu zaman etik bir tercih. Duygusal yapıları, hayvansal gıdaları tüketme fikrine sıcak bakmamalarına neden oluyor. Özellikle hayvan haklarıyla ilgili gördükleri bir hikâye ya da haber, onları tamamen bitkisel beslenmeye yönlendirebiliyor.

Apple'dan 5 Yıl Sonra Tarihi Rekor! En Değerli 3. Şirket OlduApple'dan 5 Yıl Sonra Tarihi Rekor! En Değerli 3. Şirket OlduEkonomi

Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste DeğiştiOtomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste DeğiştiEkonomi

Etiketler
Burç Beslenme
Son Güncelleme:
Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı: Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti
4,3'lük Sallantı Sonrası Naci Görür'den Korkutan Uyarı: Kuzey Ege Kırmızı Alarm Veriyor, Hazırlıklı Olun Kuzey Ege Kırmızı Alarm Veriyor!
Seda Sayan'ın Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Kira Gelirini Duyunca Gözleriniz Fal Taşı Gibi Açılacak Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
İzmirliler Bugüne Dikkat! 10 Ağustos'ta Su Kesintisi Yapılacak İlçe Ve Mahalleler Belli Oldu: 13 Saatlik Su Kesintisi İzmir'de Su Krizi Büyüyor! 13 Saat Sürecek
ÇOK OKUNANLAR
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın Hayatını Kaybetti Eski Sağlık Bakanı Hayatını Kaybetti
Sıcaktan Kavrulanlara Müjde: Meteoroloji Duyurdu, Kuvvetli Yağış Geliyor Sıcaktan Kavrulanlara Müjde: Meteoroloji Duyurdu, Kuvvetli Yağış Geliyor
Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı: Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti
Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti