Astrologlar Açıkladı: Önünde Sonunda Vejetaryenliğe Dönen Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
Ünlü astrolog Luydmila Bulgakova, birçok sebepten dolayı mutlak bir gün vejetaryenliğe dönen burçları listeledi. İşte o 3 burç...
Son yıllarda hayvansal gıdaları bırakıp bitkisel beslenmeye yönelenlerin sayısı hızla artıyor. Kimileri sağlık, kimileri çevre, kimileri ise etik nedenlerle bu tercihi yapıyor. Astrolog Lyudmila Bulgakova, vejetaryen beslenmeyi en sık tercih eden burçları açıkladı.
İŞTE VEJETARYENLİĞE EN YATKIN 3 BURÇ
BAŞAK
Sağlığına düşkünlüğüyle bilinen Başak burçları, beslenme alışkanlıklarını titizlikle planlıyor. Yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden uzak duran bu burç, çoğu zaman hayvansal gıdaları da tercih etmiyor. Onlara göre bitkisel ağırlıklı beslenme hem daha sağlıklı hem de daha dengeli.
AKREP
Kilosunu koruma konusunda hassas olan Akrep burçları, metabolizmalarını adeta “manuel kontrol” ile yönetiyor. Fazla kilo alımına neden olabilecek gıdaları hayatlarından çıkaran Akrepler, bu süreçte hayvansal ürünleri azaltarak sebze ve meyvelere yöneliyor.
YENGEÇ
Yengeç burçları için vejetaryenlik çoğu zaman etik bir tercih. Duygusal yapıları, hayvansal gıdaları tüketme fikrine sıcak bakmamalarına neden oluyor. Özellikle hayvan haklarıyla ilgili gördükleri bir hikâye ya da haber, onları tamamen bitkisel beslenmeye yönlendirebiliyor.