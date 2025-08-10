Kara Listeye Şimdi de Havuç Girdi! Avrupa 'Çok Tehlikeli' Diyerek Açıkladı

Türkiye'den Romanya'ya ihraç edilen havuçlarda, yüksek dozda linuron tespit edildi. İnsan sağlığına tehlike oluşturan ürünün, piyasadan çekilmesine karar verildi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Son Güncelleme:
Kara Listeye Şimdi de Havuç Girdi! Avrupa 'Çok Tehlikeli' Diyerek Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ürünlerinde usulsüzlük yapan işletme ve markaları resmi internet sitesinden Güvenilir Gıda Sistemi üzerinden peş peşe açıklamasının arkasından Avrupa da Türkiye'den ithal ettiği birçok ürün için alarm veriyor. İçinde mevzuata uymayan maddeler ya da doğrudan kanserojen riski taşıyan maddeler bulunan ürünler, sınırdan geri çevriliyor.

Son olarak Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nin (RASFF) 8 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı uyarı ile bir ürün için daha risk bulunduğu belirtildi. Bu defa da Türkiye'den Romanya'ya ihraç edilen havuçlarda, insanların tüketmesinin çok sakıncalı olduğu bir madde tespit edildi.

Kara Listeye Şimdi de Havuç Girdi! Avrupa 'Çok Tehlikeli' Diyerek Açıkladı - Resim : 1

Sistemde verilen uyarıda, "Türkiye menşeli havuçlarda linuron için izin verilen maksimum sınırın aşılması" şeklinde bir gerekçe gösterildi. Söz konusu ürünlerin, tüketici sağlığı gereği piyasadan çekilmesine karar verildi.

LINURON NEDİR?

Linuron ilaç, fotosentezi engelleme amacı taşıyan, yabani otların kuruyup ölmesini sağlayan bir maddedir. Esas olarak bakliyat, havuç ve patates için ekimden sonra ve fideden önce kullanılan bu ilaç, belli bir oranın üzerinde ise insan sağlığı için ciddi risk oluşturur.

Türkiye Yolladı, Avrupa Reddetti! Yine Aflatoksin ÇıktıTürkiye Yolladı, Avrupa Reddetti! Yine Aflatoksin ÇıktıGüncel
Türk Kekiği AB Kapısından Döndü: Sağlık Riski AlarmıTürk Kekiği AB Kapısından Döndü: Sağlık Riski AlarmıDünya
Etiketler
gıda Avrupa
Son Güncelleme:
Türkiye Yolladı, Avrupa Reddetti! Yine Aflatoksin Çıktı Türkiye Yolladı, Avrupa Reddetti! Yine Aflatoksin Çıktı
Bağ-Kur'lulara Emeklilik Müjdesi Verildi! 3600-4500-7200 Prim Günü Olana Erken Emeklilik Fırsatı Doğacak, İşte Güncel Tablo Bağ-Kur'lulara Emeklilik Müjdesi Verildi!
9 Ağustos’ta Hangi Burçlar Şanslı Olacak? 9 Ağustos’ta Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
4,3'lük Sallantı Sonrası Naci Görür'den Korkutan Uyarı: Kuzey Ege Kırmızı Alarm Veriyor, Hazırlıklı Olun Kuzey Ege Kırmızı Alarm Veriyor!
ÇOK OKUNANLAR
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın Hayatını Kaybetti Eski Sağlık Bakanı Hayatını Kaybetti
Sıcaktan Kavrulanlara Müjde: Meteoroloji Duyurdu, Kuvvetli Yağış Geliyor Sıcaktan Kavrulanlara Müjde: Meteoroloji Duyurdu, Kuvvetli Yağış Geliyor
Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı: Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti
Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti