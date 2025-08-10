Kara Listeye Şimdi de Havuç Girdi! Avrupa 'Çok Tehlikeli' Diyerek Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ürünlerinde usulsüzlük yapan işletme ve markaları resmi internet sitesinden Güvenilir Gıda Sistemi üzerinden peş peşe açıklamasının arkasından Avrupa da Türkiye'den ithal ettiği birçok ürün için alarm veriyor. İçinde mevzuata uymayan maddeler ya da doğrudan kanserojen riski taşıyan maddeler bulunan ürünler, sınırdan geri çevriliyor.

Son olarak Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nin (RASFF) 8 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı uyarı ile bir ürün için daha risk bulunduğu belirtildi. Bu defa da Türkiye'den Romanya'ya ihraç edilen havuçlarda, insanların tüketmesinin çok sakıncalı olduğu bir madde tespit edildi.

Sistemde verilen uyarıda, "Türkiye menşeli havuçlarda linuron için izin verilen maksimum sınırın aşılması" şeklinde bir gerekçe gösterildi. Söz konusu ürünlerin, tüketici sağlığı gereği piyasadan çekilmesine karar verildi.

LINURON NEDİR?

Linuron ilaç, fotosentezi engelleme amacı taşıyan, yabani otların kuruyup ölmesini sağlayan bir maddedir. Esas olarak bakliyat, havuç ve patates için ekimden sonra ve fideden önce kullanılan bu ilaç, belli bir oranın üzerinde ise insan sağlığı için ciddi risk oluşturur.