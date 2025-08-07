Türk Kekiği AB Kapısından Döndü: Sağlık Riski Alarmı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’den Bulgaristan ve Macaristan’a ihraç edilen kurutulmuş kekik ürünlerinde, insan sağlığı açısından riskli kabul edilen pirolizidin alkaloidleri tespit edildi. Avrupa Birliği’nin belirlediği yasal sınırın üzerinde çıkan bu maddeler, tüketici sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturduğu gerekçesiyle yüksek risk kategorisine alındı.

Bulgaristan, sınır kontrolleri sırasında yapılan analizlerde tespit edilen sonuçlar üzerine, kekik sevkiyatını derhal durdurarak geri çevirdi. Aynı şekilde Macaristan’da da benzer bulgulara rastlanması nedeniyle ürünlerin ülkeye girişine izin verilmedi. Ürünlerin menşei Türkiye olarak kayıtlara geçti. Bulgaristan, yaşanan bu gelişmeyi Avrupa Birliği bünyesindeki Avrupa Gıda Güvenliği Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden diğer üye ülkelere bildirdi.

KARACİĞERE ZARAR VERİYOR

Pirolizidin alkaloidleri, özellikle bazı yabani otlardan kaynaklı bulaşmalarla gıda ürünlerine geçebiliyor. Uzun süreli veya yüksek miktarda tüketimi, karaciğer hasarına yol açabileceği gibi, kanserojen etkiler taşıdığı da bilimsel raporlarla destekleniyor.

Türkiye’nin ihracatında yaşanan bu gelişme, özellikle baharat ve tıbbi aromatik bitki sektöründe güvenlik ve denetim süreçlerini yeniden gündeme getirdi.