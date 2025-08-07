Kremlin Duyurdu! Putin, Trump ile Görüşecek
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği bildirildi. Görüşmenin yerinin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşeceği bildirildi.
Kremlin cephesinden yapılan açıklamada, görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşmesinin planlandığı kaydedildi. Görüşmenin yerinin ise daha sonradan açıklanacağı belirtildi.
Kremlin danışmanı Yuri Uşakov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Amerikan tarafının önerisi üzerine, önümüzdeki günlerde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Donald Trump arasında en üst düzeyde bir görüşme yapılması konusunda esasen anlaşmaya varıldı" ifadelerini kullandı.
İki lider arasındaki görüşmeler, Putin'in Ukrayna konusunda geri adım atmaması sonucunda tıkanmıştı.
Trump, yaptığı açıklamalarda Putin'e adeta ultimatom vermiş ve süre vermişti.
