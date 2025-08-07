Dünya Yeni Bir Döneme Uyandı: Trump'ın Radikal Hamlesi Yürürlükte

ABD Başkanı Trump, küresel piyasalarda deprem yaratan kararını uygulamaya aldı. Trump, karşılıklılık esasına dayanan ve oranları değişen tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Dünya Yeni Bir Döneme Uyandı: Trump'ın Radikal Hamlesi Yürürlükte
Göreve başladığı 20 Ocak 2025 tarihinden beri radikal kararlara imza atan ABD Başkanı Donald Trump, ek gümrük vergi tarifesi hamlesiyle de küresel piyasalarda dengeleri değiştirmişti. Ek vergiler getirmesinin ardından kriz çıkan Trump, sahibi olduğu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda tarifelere ilişkin açıklamada bulundu.

Saatin gece yarısını geçtiğini belirten Trump, karşılıklılık esasına dayanan ve oranları değişen tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Bu tarifelerden etkilenen ülkelerin uzun yıllardır "ABD'den faydalandığını" savunan Trump, "Milyarlarca dolar gümrük vergisi, artık ABD'ye akıyor" ifadesini kullandı.

MÜZAKERELER YAPILMIŞTI

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump tarafından imzalanan kararnameyle ABD'nin artan yıllık mal ticareti açıklarını daha da azaltmak amacıyla bazı ülkelere yönelik karşılıklılık esasına dayanan gümrük vergisi oranlarında değişikliğe gidildiği duyurulmuştu.

Trump'ın karşılıklılık esasına dayanan tarifelere ilişkin 2 Nisan'da yaptığı açıklamadan bu yana bazı ülkelerin ABD ile anlamlı ticaret ve güvenlik anlaşmaları yapmayı kabul ettiği ya da kabul etmenin eşiğinde olduğu vurgulanan açıklamada, bazı ülkelerin müzakereler yoluyla ABD'ye bazı teklifler sunduğu, bazı ülkelerin ise hiç müzakereye girmediği bildirilmişti.

KARŞILIK ESASINA DAYALI TARİFELER DEĞİŞTİ

Açıklamada, Trump'ın bazı ülkeler için karşılıklılık esasına dayalı tarife oranlarının değiştirilmesinin gerekli ve uygun olduğuna karar verdiği kaydedilmişti.

Söz konusu kararnamedeki ülkelerin belirtilen oranlarda gümrük vergisine tabi olacağı ifade edilen açıklamada, listede yer almayan ülkelere ise yüzde 10'luk tarifenin uygulanacağı belirtilmişti. Öte yandan Trump, Kanada'ya uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarılmasını öngören kararnameyi de imzalamıştı.

Bu kapsamda Hindistan'a yüzde 25, Endonezya'ya yüzde 19, Irak'a yüzde 35, İsrail'e yüzde 15, Malezya'ya yüzde 19, Norveç'e yüzde 15, İsviçre'ye yüzde 39, Suriye'ye yüzde 41, Tayvan'a yüzde 20 ve Vietnam'a yüzde 20 tarife getirilmesi planlanıyordu.

Türkiye'ye ise yüzde 15 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyordu.

