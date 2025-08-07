ABD'de Sahte Hemşire Skandalı! Terfi Etmek Üzereyken İfşa Oldu

ABD’de sahte belgelerle hemşirelik yapan bir kadın gözaltına alındı. Autumn Bardisa’nın eğitimsiz olduğu ve 4.486 hastaya baktığı ortaya çıktı. Skandal, sağlıkta denetim eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD'de Sahte Hemşire Skandalı! Terfi Etmek Üzereyken İfşa Oldu
Türkiye, sahte diploma skandalıyla çalkalanırken, ABD'de de benzer bir skandal patlak verdi. Florida’da bir hastanede sahte belgelerle çalışan 29 yaşındaki Autumn Bardisa'nın hemşirelik eğitimi almadığı ortaya çıktı. İki yıl boyunca 4.486 hastayla ilgilendiği belirlenen Bardisa, gözaltına alındı. Skandal, ABD’de sağlık sisteminin denetim zafiyetini gündeme taşıdı.

BİNLERCE HASTAYA BAKTI

ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan olay, sağlık sektöründe endişe yarattı. Autumn Bardisa isimli 29 yaşındaki kadının, herhangi bir hemşirelik eğitimi ya da lisansı bulunmadığı ortaya çıktı. Bardisa, iki yıldır görev yaptığı hastanede binlerce hastaya müdahalede bulunmuştu.

TERFİ EDECEKTİ, İFŞA OLDU

Hastane yönetimi, Bardisa’nın terfi aşamasında geçmişini incelemeye alınca gerçek ortaya çıktı. Kayıtlarda herhangi bir eğitim izine rastlanmazken, genç kadının başka bir kişinin belgeleriyle işe başladığı öğrenildi. Bardisa'nın, sınıf arkadaşına ait medikal lisans bilgilerini kopyaladığı belirtildi.

'EVLENDİM' YALANI

Olayla ilgili açıklama yapan Florida Şerifi Rick Staly, “Bu, şimdiye kadar karşılaştığımız en tehlikeli dolandırıcılık olaylarından biri. Sağlık sistemine olan güveni derinden sarsan bir ihlal” dedi. Bardisa'nın çalıştığı süre boyunca hastaların sağlığını riske attığı ifade edildi. Ayrıca Bardisa’nın hastane yönetimini kandırmak için evlendiği yalanını uydurduğu da belirtildi. Gösterdiği belgelerde ismi doğruydu ancak soyadı farklıydı. Yetkililer, Bardisa'nın evliliğine dair hiçbir resmi evrak sunamadığını vurguladı.

