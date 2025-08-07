Rusya’ya Yaptırım Darbesi: ABD, 325 Milyon Dolarlık Yatı Açık Artırmayla Satışa Çıkardı

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için diplomatik ve ekonomik baskılarını artırırken, Washington’dan yeni bir yaptırım hamlesi geldi. Üç yıl önce Rusya’ya uygulanan yaptırımlar kapsamında el konulan ve şu anda Kaliforniya’nın San Diego limanında demirli bulunan “Amadea” isimli ultra lüks yat, yaklaşık 325 milyon dolar değer biçilerek açık artırma yoluyla satışa çıkarıldı. Açık artırma 10 Eylül’e kadar devam edecek.

YATIN SAHİPLİĞİ ÜZERİNDEKİ GİZEM SÜRÜYOR

106 metre uzunluğunda, içinde helikopter pisti, tam donanımlı spor salonu, 8 süit oda ve gelişmiş eğlence sistemleri bulunan Amadea yatının gerçek sahibi konusunda çeşitli iddialar bulunuyor. Resmi kayıtlarda Cayman Adaları merkezli Millemarin yatırım şirketi adına kayıtlı olan yatın arkasındaki isimler tartışma konusu.

ABD hükümeti, yatın asıl sahibinin eski Rus siyasetçi ve milyarder Süleyman Kerimov olduğunu öne sürüyor. Kerimov, 2018’de kara para aklama ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle ABD yaptırım listesine dahil edilmişti. Ancak Rus gaz şirketi Rosneft’in eski üst düzey yöneticilerinden Eduard Hudaynatov, yatın gerçek sahibi olarak kendisini gösteriyor ve bu iddiaları reddediyor. Hudaynatov, yaptırımların dışında kalan nadir Rus iş insanlarından biri olarak biliniyor.

ABD’NİN YENİ STRATEJİSİ

Bu satış, ABD’nin Rus varlıklarına yönelik yaptırımlarını daha da sıkılaştırmak ve Rusya ekonomisine doğrudan darbeler vurmak için attığı somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi