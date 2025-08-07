Rusya’ya Yaptırım Darbesi: ABD, 325 Milyon Dolarlık Yatı Açık Artırmayla Satışa Çıkardı

ABD, Rus oligarklara yönelik yaptırımlar kapsamında el koyduğu 325 milyon dolarlık lüks yatı açık artırmaya çıkardı. Sahipliği tartışmalı olan “Amadea”, Washington’un Rusya üzerindeki ekonomik baskısının yeni simgesi haline geldi.

Son Güncelleme:
Rusya’ya Yaptırım Darbesi: ABD, 325 Milyon Dolarlık Yatı Açık Artırmayla Satışa Çıkardı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için diplomatik ve ekonomik baskılarını artırırken, Washington’dan yeni bir yaptırım hamlesi geldi. Üç yıl önce Rusya’ya uygulanan yaptırımlar kapsamında el konulan ve şu anda Kaliforniya’nın San Diego limanında demirli bulunan “Amadea” isimli ultra lüks yat, yaklaşık 325 milyon dolar değer biçilerek açık artırma yoluyla satışa çıkarıldı. Açık artırma 10 Eylül’e kadar devam edecek.

YATIN SAHİPLİĞİ ÜZERİNDEKİ GİZEM SÜRÜYOR

106 metre uzunluğunda, içinde helikopter pisti, tam donanımlı spor salonu, 8 süit oda ve gelişmiş eğlence sistemleri bulunan Amadea yatının gerçek sahibi konusunda çeşitli iddialar bulunuyor. Resmi kayıtlarda Cayman Adaları merkezli Millemarin yatırım şirketi adına kayıtlı olan yatın arkasındaki isimler tartışma konusu.

Rusya’ya Yaptırım Darbesi: ABD, 325 Milyon Dolarlık Yatı Açık Artırmayla Satışa Çıkardı - Resim : 1

ABD hükümeti, yatın asıl sahibinin eski Rus siyasetçi ve milyarder Süleyman Kerimov olduğunu öne sürüyor. Kerimov, 2018’de kara para aklama ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle ABD yaptırım listesine dahil edilmişti. Ancak Rus gaz şirketi Rosneft’in eski üst düzey yöneticilerinden Eduard Hudaynatov, yatın gerçek sahibi olarak kendisini gösteriyor ve bu iddiaları reddediyor. Hudaynatov, yaptırımların dışında kalan nadir Rus iş insanlarından biri olarak biliniyor.

ABD’NİN YENİ STRATEJİSİ

Bu satış, ABD’nin Rus varlıklarına yönelik yaptırımlarını daha da sıkılaştırmak ve Rusya ekonomisine doğrudan darbeler vurmak için attığı somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Putin-Witkoff Görüşmesi Sonrası Trump'tan Kritik MesajPutin-Witkoff Görüşmesi Sonrası Trump'tan Kritik MesajDünya
Şoke Eden Karar! Koronavirüs Pandemisinde Herkes Bu Aşılardan Olmuştu, ABD Tamamen SonlandırıyorŞoke Eden Karar! Koronavirüs Pandemisinde Herkes Bu Aşılardan Olmuştu, ABD Tamamen SonlandırıyorDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ABD Rusya
Son Güncelleme:
SON DAKİKA EMEKLİ HABERİ: 1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlara 3600 Günle Erken Emeklilik Fırsatı! İşte Tablo... Milyonlarca Kişiye Erken Emeklilik Fırsatı!
Süper Lig Hakemi Testi Geçemeyince Cezası Kesildi! Kariyeri Bitebilir... Süper Lig Hakeminin Kariyeri Tehlikede!
ABD'de Askeri Üsse Silahlı Saldırı! ABD'de Askeri Üsse Silahlı Saldırı!
Putin-Witkoff Görüşmesi Sonrası Trump'tan Kritik Mesaj Putin-Witkoff Görüşmesi Sonrası Trump'tan Kritik Mesaj
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet İsim Vererek Uyardı! 'Hemen Bildirin' Emniyet İsim Vererek Uyardı! 'Hemen Bildirin'
CHP'den Makam Aracı İddialarına Yanıt CHP'den Makam Aracı İddialarına Yanıt
TRT’ye Vize Şoku! İrlanda’dan Ret Aldı TRT’ye Vize Şoku! İrlanda’dan Ret Aldı
Resmen Açıklandı: Beşiktaş, Ndidi Transferi İçin Masada Resmen Açıklandı: Beşiktaş, Ndidi Transferi İçin Masada
Gizem Karaca'nın '40' Heyecanı! Sosyal Medya Hesabından Paylaştı Güzel Oyuncunun '40' Heyecanı