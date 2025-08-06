Putin-Witkoff Görüşmesi Sonrası Trump'tan Kritik Mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye dair açıklamada bulundu. Trump, görüşme sonucu büyük ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

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Putin-Witkoff Görüşmesi Sonrası Trump'tan Kritik Mesaj
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin olumlu açıklamalarda bulundu.

Trump, görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, "Büyük ilerleme kaydedildi. Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir" ifadelerine yer verdi.

MOSKOVA’DA PUTIN-WITKOFF ZİRVESİ

Trump, bugün Moskova’da yapılan Putin-Witkoff görüşmesine dair açıklamasını Truth Social platformu üzerinden paylaştı. “Özel Temsilcim Steve Witkoff, az önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Büyük ilerleme kaydedildi. Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir.”

Trump, görüşmenin detaylarına değinmeden, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönündeki uluslararası mutabakata dikkat çekti.

AVRUPA ÜLKELERİ DE SÜREÇTEN HABERDAR EDİLDİ

Açıklamasında bazı Avrupa ülkeleriyle de temas kurduğunu belirten Trump, barış sürecine yönelik diplomatik adımların sürdüğünü söyledi. Önümüzdeki günlerde savaşın sona ermesi için yürütülen çabaların devam edeceğini aktardı.

KREMLİN: GÖRÜŞME YAPICI VE FAYDALIYDI

Kremlin cephesinden de görüşmeye dair açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı’nın Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, görüşmenin içeriğine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

“Ukrayna konusunda bazı sinyaller verdik. Trump’tan da ilgili sinyaller alındı.”
Uşakov, Witkoff ile yapılan görüşmenin “faydalı ve yapıcı” geçtiğini belirtti.

TRUMP’TAN YENİ TARİH UYARISI

Donald Trump, daha önce Putin’e Ukrayna ile bir anlaşma sağlanması için verdiği 50 günlük sürenin kısaltıldığını da duyurmuştu. Yeni hedef tarih olarak 8 Ağustos'u işaret eden Trump, eğer bu tarihe kadar bir uzlaşı sağlanamazsa Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların açıklanabileceğini ima etti.

AAYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA

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