Şoke Eden Karar! Koronavirüs Pandemisinde Herkes Bu Aşılardan Olmuştu, ABD Tamamen Sonlandırıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA) bünyesinde yürütülen mRNA aşı geliştirme faaliyetlerinin aşamalı olarak sona erdirileceğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 pandemisi sırasında başlatılan mRNA yatırımlarının kapsamlı bir şekilde incelendiği ve bu inceleme sonucunda yaklaşık 500 milyon dolar değerinde 22 projenin iptal edileceği belirtildi.

Açıklamada, kararın yalnızca BARDA’nın mRNA aşı geliştirme projelerini kapsadığı, diğer mRNA teknolojisi kullanım alanlarının bu karardan etkilenmeyeceği vurgulandı. İptal edilen projeler arasında Moderna, Pfizer, Sanofi Pasteur ve CSL Seqirus gibi önde gelen ilaç şirketlerinin teklifleri de yer alıyor. Ayrıca, Emory Üniversitesi ve Tiba Biotech gibi kurumlarla yapılan sözleşmeler de sonlandırılacak. Bazı nihai aşamada olan projelerin, önceki yatırımların korunması amacıyla tamamlanmasına izin verileceği, ancak yeni mRNA tabanlı projelerin başlatılmayacağı ifade edildi.

'DAHA GÜVENLİ AŞI PLATFORMLARINA YATIRIM YAPACAĞIZ'

HHS Sekreteri Robert F. Kennedy Jr., kararın bilimsel veriler ve uzman görüşleri doğrultusunda alındığını belirterek, mRNA aşılarının Kovid-19 ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkin koruma sağlamadığını savundu. Kennedy, “Daha güvenli ve etkili aşı platformlarına yatırım yapacağız. Virüslerin mutasyona uğraması durumunda dahi etkinliklerini koruyan bütün virüs aşıları ve yeni platformlar gibi teknolojilere odaklanacağız” dedi.

Bu karar, mRNA teknolojisinin Kovid-19 pandemisi sırasında milyonlarca hayat kurtardığını belirten halk sağlığı uzmanları tarafından eleştirildi. Uzmanlar, mRNA aşılarının hızlı geliştirme ve üretim avantajının, özellikle yeni pandemilere karşı hazırlıkta kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Kaynak: DHA