İspanya’da Sörf Cennetinde Yangın Alarmı! Plaj Keyfi Felakete Döndü, Oteller ve Plajlar Tahliye Edildi, Yollar Trafiğe Kapatıldı

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İspanya'nın güneyindeki popüler tatil noktalarından Tarifa yakınlarında çıkan bir yangın, bölgedeki kamp alanlarını, plajları ve otelleri tehdit etti.

Park halindeki bir karavanda başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın nedeniyle, bölgede bulunan turistleri ve yerel halkı tahliye edildi.

ACİL TAHLİYE BAŞLADI

Özellikle sahil şeridinde güneşlenen tatilciler acil durum ekipleri tarafından güvenli bölgelere yönlendirildi. Yangın anında bölgeyi kaplayan yoğun duman, panik yarattı.

'EN HIZLI YAYILAN YANGINLARDAN BİRİ'

Tarifa Belediye Başkanı Antonio Santos, yaşananlara ilişkin şu açıklamayı yaptı: Bu, şimdiye kadar tanık olduğumuz en hızlı yayılan yangınlardan biri” dedi.

TRAFİĞE KAPATILDI

İlk tespitlere göre yangının, N-340 karayolu üzerindeki bir karavandan başladığı belirtildi. Aynı otoyolun en az 9 kilometrelik bir kısmı, duman nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İHA