ABD'de 2007'den Bu Yana İlk! Milyonları Öldüren Salgın Dirildi… Kovid-19'dan Daha Tehlikeli

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1346 ile 1353 yılları arasında milyonlarca can kaybına neden olan, kaynağına dair çeşitli teoriler ortaya atılsa da kaynağına dair kesin bir sonuca varılamayan salgın hastalık akciğer vebası ABD’de bir can aldı.

2007'DEN BU YANA İLK

ABD'nin Arizona eyaletinin bu yana ilk kez bir kişi, akciğer vebası nedeniyle hayatını kaybetti.

EN ÖLDÜRÜCÜ TÜR

Coconino bölgesinin internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada 2007'den bu yana ilk kez bir bölge sakininin, akciğer vebası nedeniyle hayatını kaybettiği ancak bu kişiye ilişkin detaylı bilgilerin paylaşılmayacağı belirtildi.

"Pnömonik veba" olarak da bilinen akciğer vebasının en öldürücü ve en az görülen tür olarak bilinirken, hastalığın dağ faresi gibi memelilerde bulunan ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen veba bakterisi ile zatürreye sebep olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA