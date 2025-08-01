Bunu Kimse Tahmin Etmemişti... Kovid-19'un Bilinmeyen Etkisi Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, Kovid-19 döneminde insanlar bilinmeyen bir hasar daha aldı. O dönem insanların beyinlerinin 2020 öncesine kıyasla ortalama 5,5 ay daha hızlı yaşlandığı ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Bunu Kimse Tahmin Etmemişti... Kovid-19'un Bilinmeyen Etkisi Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2020 yılında patlak veren Kovid-19 (koronavirüs) pandemisi miyonlarca insanı öldürüp milyonlarcasını da ağır bir şekilde hasta ederken, İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, Kovid-19'un bir etkisi de yeni ortaya çıktı.

Nottingham Üniversitesi’nden bilim insanları, UK Biobank’ta yer alan 15 binden fazla yetişkinin verileriyle sağlıklı beyin yaşlanmasını tanıyan bir yapay zeka modeli geliştirdi. Model, pandemiden önce tarananlarla, önce ve pandemi sırasında taranan iki grubun beyin yaşlarını karşılaştırdı.

İZOLASYON DA ETKİLEDİ

raştırmaya göre, pandemi sürecinde insan beyninin yaşlanma hızı ortalama 5,5 ay öne çekildi. Çalışmayı yürüten nörolog Ali-Reza Mohammadi-Nejad, “Kovid geçirmeyenlerde de belirgin artış gördük. İzolasyon ve belirsizlik gibi faktörler beyin sağlığını etkiledi” dedi.

Ekipten nörolog Dorothee Auer ise verilerin iki zaman noktasına ait olduğunu belirterek, “Gördüğümüz değişikliklerin geri dönebileceğini söylemek mümkün, bu da cesaret verici. Beyin sağlığını sadece hastalıklar değil, çevremiz de şekillendiriyor” ifadelerini kullandı.

ABD'de 2007'den Bu Yana İlk! Milyonları Öldüren Salgın Dirildi… Kovid-19'dan Daha TehlikeliABD'de 2007'den Bu Yana İlk! Milyonları Öldüren Salgın Dirildi… Kovid-19'dan Daha TehlikeliGüncel
Kovid-19 Bambaşka Bir Şekilde Geri Döndü! Hızla Yayılıyor, Yeni Tehlike Dehşete Düşürüyor: Sesinizi KaybedebilirsinizKovid-19 Bambaşka Bir Şekilde Geri Döndü! Hızla Yayılıyor, Yeni Tehlike Dehşete Düşürüyor: Sesinizi KaybedebilirsinizGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Koronavirüs Pandemi
Son Güncelleme:
Çok Sağlıklı Olarak Biliniyordu: Meğer Ani Kalp Krizlerinin Tetikleyicisiymiş Çok Sağlıklı Olarak Biliniyordu: Meğer Ani Kalp Krizlerinin Tetikleyicisiymiş
İşte Bahçe ve Balkonunuzdan Sivrisinek Uçurtmayacak Bitkiler İşte Bahçe ve Balkonunuzdan Sivrisinek Uçurtmayacak Bitkiler
Bakan Yumaklı'dan 'Dezenformasyon' Tepkisi: 'Orman Yangınlarını Söndürdük, Sosyal Medyadakini Söndüremedik' 'Orman Yangınlarını Söndürdük, Sosyal Medyadakini Söndüremedik'
70 İlde Uyuşturucu Operasyonu! 940 Kişi Gözaltında 70 İlde Uyuşturucu Operasyonu! 940 Kişi Gözaltında
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı İmzaladı: FETÖ Hükümlüsünün Cezası Kaldırıldı Cumhurbaşkanı İmzaladı; FETÖ Hükümlüsünün Cezası Kaldırıldı
Güneşli Günler Geride Kaldı... Sağanak Yağış ve Fırtına Geliyor! Sağanak Yağış ve Fırtına Geliyor!
THY'den Yasak Kararı: O Bagajlar Artık Uçağa Alınmayacak THY'den Yasak Kararı: O Bagajlar Artık Uçağa Alınmayacak
Trump İmzayı Attı... ABD'den Türkiye'ye Yeni Vergi ABD'den Türkiye'ye Yeni Vergi
70 İlde Uyuşturucu Operasyonu! 940 Kişi Gözaltında 70 İlde Uyuşturucu Operasyonu! 940 Kişi Gözaltında