Kovid-19 Bambaşka Bir Şekilde Geri Döndü! Hızla Yayılıyor, Yeni Tehlike Dehşete Düşürüyor: Sesinizi Kaybedebilirsiniz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çin kaynaklı olduğu söylenen Kovid-19 (koronavirüs) virüsü, Mart 2020'de küresel bir pandemiye dönüşerek en az 7 milyon insanın ölümüne neden oldu. Son dönemde artık ölümcül etkisinin ciddi oranda azaldığı görülen Kovid-19'un yeni varyantı ise endişe yarattı. Stratus olarak bilinen yeni bir Kovid-19 varyantının, öncekilerden daha bulaşıcı olduğu belirtildi.

SESE ZARAR VERİYOR

Bilimsel olarak XFG kısaltmasıyla nitelendirilen bu varyantın İngiltere'de yeni bir salgın dalgası yarattığı, mutasyon geçirerek doğrudan bağışıklık sistemine saldırdığı bildirildi. Virüsün en dikkat çeken semptomu ise öncekilerden ayrı olarak ses kısılmasına ya da tamamen gitmesine neden olabilmesi...

'HIZLA YAYILIYOR'

Mayıs ayında ülkede tespit edilen Kovid vakalarının yüzde 10'unun Stratus olduğu fakat bu oranın Haziran'ın ortasından itibaren yüzde 40'a çıktığı da belirtildi. "Frankenstein virüs" olarak da bilinen Stratus ile ilgili konuşan Profesör Lawrence Young, "Bu varyant hızla yayılıyor. Mutasyona uğradığı için de bağışıklık sisteminden kurtulabiliyor" dedi.

Stratus'un, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından oluşturulan "takip edilen varyant" listesine dahil edildiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi