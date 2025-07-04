Bir İl Alarmda: Sirenler Çalacak! Saat Verildi, Tüm Hazırlıklar Yapıldı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ASELSAN tarafından yürütülen İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi, ülke genelinde uygulanmaya devam ediyor. Proje; düşman hava saldırıları, radyoaktif serpinti gibi tehlikelerin yanı sıra doğal afetler ve insan kaynaklı riskler karşısında halkı önceden bilgilendirmek amacıyla geliştirilen erken uyarı sistemlerini kapsıyor.

Bu kapsamda Türkiye’nin farklı illerinde belirli aralıklarla test çalışmaları yapılıyor. Bugünkü test ise Kocaeli genelinde gerçekleştirilecek. İl genelinde saat 15.00'te ikaz sirenleri devreye girecek.

'PANİK YAPMAYIN' UYARISI

Test sırasında, "Dikkat dikkat, ilimizde kurulan ikaz ve alarm sisteminin test yayınıdır. Lütfen panik yapmayınız" anonsu eşliğinde sirenler duyulacak.

Kocaeli Valiliği de konuyla ilgili resmi internet sitesinden bir bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada, test sırasında sirenlerin yüksek sesle çalacağı ve bu durumun vatandaşlarda endişe oluşturmaması gerektiği belirtildi. Valilik, tüm kurum, kuruluş ve bireylerden bu test sürecine duyarlılıkla yaklaşmalarını istedi.

Kaynak: Haber Merkezi