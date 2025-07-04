Kara Para Aklama Operasyonunda Çok Sayıda Gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarına yönelik olarak 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 19 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma sürecinde, şüphelilere ait banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki bakiyeler, toplam değeri yaklaşık 1.5 milyar TL olan 51 taşınmaz, 20 araç ve 13 şirketteki ortaklık paylarına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

Kaynak: Haber Merkezi