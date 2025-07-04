Kara Para Aklama Operasyonunda Çok Sayıda Gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, uluslararası uyuşturucu madde ticareti ve kara para aklama ile mücadele kapsamında bir çeteye yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, 51 adet taşınmaza, 20 adet araca ve 13 adet şirket ortaklık payına (Yaklaşık 1.5 milyar TL) sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarına yönelik olarak 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 19 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma sürecinde, şüphelilere ait banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki bakiyeler, toplam değeri yaklaşık 1.5 milyar TL olan 51 taşınmaz, 20 araç ve 13 şirketteki ortaklık paylarına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: