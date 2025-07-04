Tunç Soyer Dahil 99 Kişi İçin Tutuklama Talebi

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda sürdürülen, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan 137 kişiden, emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun bulunduğu 119 kişi, çevik kuvvet polisleri eşliğinde otobüslerle sağlık kontrolü için hastanelere götürüldü.

Bu kişiler, daha sonra İzmir Adliyesi'ne sevk edilirken, 99'u için tutuklama talep edildi.

Kaynak: AA