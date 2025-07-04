Kayseri'de Otomobil Kanala Uçtu! 1 Yaralı

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, Germir Mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi üzerinde sabaha karşı gerçekleşti.

A.D. yönetimindeki 38 AHS 252 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan sürücüyü kısa sürede çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan sürücü A.D., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Su kanalında kalan araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA