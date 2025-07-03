İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Operasyonu! Gözaltı Sayısı 137'ye Çıktı
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişilerin sayısı 137'ye yükseldi.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında 7 şüpheli daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 137'ye yükseldi.
Bu kişilerin ifade işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'nda devam ediyor.
Kaynak: AA
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