İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Operasyonu! Gözaltı Sayısı 137'ye Çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişilerin sayısı 137'ye yükseldi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Operasyonu! Gözaltı Sayısı 137'ye Çıktı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında 7 şüpheli daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 137'ye yükseldi.

Bu kişilerin ifade işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'nda devam ediyor.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Operasyonu: Gözaltı Sayısı Artıyorİzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Operasyonu: Gözaltı Sayısı ArtıyorGüncel

Kaynak: AA

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