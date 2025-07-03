Battaniyeye Sarılı Cesedin Sırrı Çözüldü! İstanbul’da Öldürüp Nevşehir’de Gömdüler… Korkunç Cinayetin Perde Arkası…

Nevşehir’de Nisan ayında battaniye sarılı halde bir çoban tarafından bulunan cesedin kimliği ortaya çıktı. 30 yaşındaki boksörün çıkan bir tartışma sonucu vurularak öldürüldüğü, cesedinin İstanbul’dan kamyonetle Nevşehir’e taşındığı tespit edildi. Korkunç olayda 4 şüpheli tutuklandı.

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Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyü kırsalında Nisan ayında bir çoban tarafından battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü olarak bulunan cesedin kimliği ve kan donduran cinayetin detayları tek tek ortaya çıktı.

Battaniyeye Sarılı Cesedin Sırrı Çözüldü! İstanbul’da Öldürüp Nevşehir’de Gömdüler… Korkunç Cinayetin Perde Arkası… - Resim : 1

KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Çoban tarafından bulunan, ayaklarının bir kısmının yabani hayvanlarca parçalandığı tespit edilen cesedin yapılan adli tıp incelemesi sonucunda 30 yaşındaki Afganistan uyruklu S.Y.S.'ye ait olduğu belirlendi. S.Y.S.’nin yaklaşık bir ya da iki ay önce tabanca ile vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Battaniyeye Sarılı Cesedin Sırrı Çözüldü! İstanbul’da Öldürüp Nevşehir’de Gömdüler… Korkunç Cinayetin Perde Arkası… - Resim : 2

İSTANBUL’DAN NEVŞEHİR’DE UZANAN CİNAYET

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, JASAT, istihbarat birimleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışma sonucu cinayetin İstanbul'da işlendiği ortaya çıktı. Kamera kayıtları ve istihbari bilgiler doğrultusunda olaya karıştıkları belirlenen yabancı uyruklu H.A. ile O.T., O.T., K.T. ve K.T. isimli şüpheliler savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

KAMYONETLE TAŞIDILAR

Şüphelilerin ifadelerinde, olayın 30 Ocak’ta İstanbul’da meydana geldiği ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişiyle S.Y.S. arasında yaşanan tartışmanın silahlı saldırıya dönüştüğü öğrenildi. İddiaya göre, boksör olduğu belirtilen S.Y.S., yurt dışına gitme planları yaparken çıkan tartışma sonucu vurularak öldürüldü. Ardından ceset, bir kamyonetle Nevşehir’e getirilerek kırsal alana gömüldü.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerden O.T. savcılıkça serbest bırakılırken, diğer dört kişi H.A., O.T., K.T. ve K.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cinayetle doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirilen ve kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu zanlının yakalanması için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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