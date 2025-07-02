İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Operasyonu: Gözaltı Sayısı Artıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddialarıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İZBETON şirketi ve bazı kooperatiflere yönelik dün düzenlenen operasyonda eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da gözaltına alınmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda sürdürülen, operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 130'a yükseldi.

Kaynak: AA