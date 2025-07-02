İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Operasyonu: Gözaltı Sayısı Artıyor

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de gözaltına alındığı soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 130'a yükseldi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Operasyonu: Gözaltı Sayısı Artıyor
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddialarıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İZBETON şirketi ve bazı kooperatiflere yönelik dün düzenlenen operasyonda eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da gözaltına alınmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda sürdürülen, operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 130'a yükseldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon: Tunç Soyer Gözaltına Alındıİzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon: Tunç Soyer Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: AA

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