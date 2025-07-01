İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon: Tunç Soyer Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında sabah operasyon düzenlendi. Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA