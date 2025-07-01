İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon: Tunç Soyer Gözaltına Alındı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon başlatıldı. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu gözaltına alındı.
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında sabah operasyon düzenlendi. Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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