Balıkesir'de Zincirleme Facia! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

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Balıkesir’in Gönen ilçesi Sarıköy Mahallesi mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ise yaralandı. Kazada, Ahtım K. idaresindeki 10 CFP 58 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet K. yönetimindeki 34 BUP 842 plakalı araçla çarpıştı. Arkadan gelen Abdullah A. kontrolündeki 35 BSB 878 plakalı otomobil de bu araçlara çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından araç sürücüleri ile birlikte yolcular Yaşar E., Seda K., Serap E., Jale A., Eslem A. ve Ömer Poyraz A. çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yaralılar, Gönen Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücüler Ahmet K., Ahtım K. ve yolculardan Yaşar E. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Kaza nedeniyle Gönen-Biga kara yolunda trafik bir süreliğine aksadı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA