Balıkesir'de Zincirleme Facia! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Balıkesir’in Gönen ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Balıkesir'de Zincirleme Facia! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Gönen ilçesi Sarıköy Mahallesi mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ise yaralandı. Kazada, Ahtım K. idaresindeki 10 CFP 58 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet K. yönetimindeki 34 BUP 842 plakalı araçla çarpıştı. Arkadan gelen Abdullah A. kontrolündeki 35 BSB 878 plakalı otomobil de bu araçlara çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından araç sürücüleri ile birlikte yolcular Yaşar E., Seda K., Serap E., Jale A., Eslem A. ve Ömer Poyraz A. çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yaralılar, Gönen Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Balıkesir'de Zincirleme Facia! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - Resim : 1

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücüler Ahmet K., Ahtım K. ve yolculardan Yaşar E. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Kaza nedeniyle Gönen-Biga kara yolunda trafik bir süreliğine aksadı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Balıkesir kaza
Son Güncelleme:
Kilo Vermek İsteyenlere Akşam Yemeği Rehberi: Hangi Gıdalar Yağ Yaktırıyor? Kilo Vermek İsteyenlere Akşam Yemeği Rehberi: Hangi Gıdalar Yağ Yaktırıyor?
Battaniyeye Sarılı Cesedin Sırrı Çözüldü! İstanbul’da Öldürüp Nevşehir’de Gömdüler… Korkunç Cinayetin Perde Arkası… İstanbul’dan Nevşehir’e Uzanan Korkunç Cinayet
Karpuza Tuz Döküp Yiyince Etkisine İnanamayacaksınız: Öğrenince Hep Böyle Yiyeceksiniz Karpuza Tuz Döküp Yiyince Etkisine İnanamayacaksınız: Öğrenince Hep Böyle Yiyeceksiniz
Halkbank'tan Suç Örgütüne 550 Milyon Liralık Kredi! 4 Yıl Sonra İtiraf Etti Halkbank'tan Suç Örgütüne 550 Milyon Liralık Kredi
ÇOK OKUNANLAR
Milyonların Gözü Kritik Veride: Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak! Zamlı Maaş Ne Zaman Yatacak? Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak
Rize'ye Giderken Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı Rize'ye Giderken Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı
Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten Çıkarıldı Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten Çıkarıldı
Beyaz Altında Hasat Dualarla Tamamlandı: 230 Liradan Satılıyor Beyaz Altında Hasat Dualarla Tamamlandı: 230 Liradan Satılıyor
Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası