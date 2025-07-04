Enflasyon Sonrası Dövizde Dengeler Değişti! Dolar ve Euro Aniden Düştü

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Haziran ayında aylık bazda yüzde 1,37 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 seviyesinde gerçekleşti. Beklentilerin altında kalan bu rakam, döviz kurları üzerinde de etkili oldu.

Verilere göre, TÜFE'deki değişim;

Bir önceki aya göre: Yüzde 1,37

Bir önceki yılın aralık ayına göre: Yüzde 16,67

Bir önceki yılın aynı ayına göre: Yüzde 35,05

On iki aylık ortalamalara göre: Yüzde 43,23 olarak kaydedildi.

Ekonomistler, açıklanan enflasyonun piyasa tahminlerinin altında kalmasının Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını destekleyeceği görüşünde. Bu gelişmenin ardından döviz kurları düşüşe geçti.

DÖVİZDE GERİ ÇEKİLME

Beklentinin altındaki enflasyon verisinin ardından Türk Lirası, dolar ve euro karşısında değer kazandı. Haftanın son işlem gününe dolar 39,84 TL'den, euro ise 46,92 TL'den başladı.

Kaynak: Haber Merkezi