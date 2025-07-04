Enflasyon Sonrası Dövizde Dengeler Değişti! Dolar ve Euro Aniden Düştü

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından dolar ve euro kurunda düşüş yaşandı. Haftanın son gününde dolar 39,84 TL, euro 46,92 TL'den işlem görüyor.

Son Güncelleme:
Enflasyon Sonrası Dövizde Dengeler Değişti! Dolar ve Euro Aniden Düştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Haziran ayında aylık bazda yüzde 1,37 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 seviyesinde gerçekleşti. Beklentilerin altında kalan bu rakam, döviz kurları üzerinde de etkili oldu.

Enflasyon Sonrası Dövizde Dengeler Değişti! Dolar ve Euro Aniden Düştü - Resim : 1

Verilere göre, TÜFE'deki değişim;

Bir önceki aya göre: Yüzde 1,37
Bir önceki yılın aralık ayına göre: Yüzde 16,67
Bir önceki yılın aynı ayına göre: Yüzde 35,05
On iki aylık ortalamalara göre: Yüzde 43,23 olarak kaydedildi.

Ekonomistler, açıklanan enflasyonun piyasa tahminlerinin altında kalmasının Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını destekleyeceği görüşünde. Bu gelişmenin ardından döviz kurları düşüşe geçti.

Enflasyon Sonrası Dövizde Dengeler Değişti! Dolar ve Euro Aniden Düştü - Resim : 2

DÖVİZDE GERİ ÇEKİLME

Beklentinin altındaki enflasyon verisinin ardından Türk Lirası, dolar ve euro karşısında değer kazandı. Haftanın son işlem gününe dolar 39,84 TL'den, euro ise 46,92 TL'den başladı.

Yatırımcılar Dikkat! Altında İbre Yukarı Döndü: İşte Güncel RakamlarYatırımcılar Dikkat! Altında İbre Yukarı Döndü: İşte Güncel RakamlarEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar Euro
Son Güncelleme:
Otizm, Diyabet, Kolesterol ve Kansere Karşı Doğal Kalkan Görevi Görüyor: Uzmanlar Bir Bir Açıkladı Otizm, Diyabet, Kolesterol ve Kansere Karşı Doğal Kalkan Görevi Görüyor: Uzmanlar Bir Bir Açıkladı
Yatırımcılar Dikkat! Altında İbre Yukarı Döndü: İşte Güncel Rakamlar Yatırımcılar Dikkat! Altında İbre Yukarı Döndü: İşte Güncel Rakamlar
Dolmalık Biberin Rengine Göre Faydası Değişiyor! En Sağlıklısı Hangisi? Dolmalık Biberin Rengine Göre Faydası Değişiyor! En Sağlıklısı Hangisi?
ÖTV Zammı Pompayı Yaktı! İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de Güncel Akaryakıt Fiyatları ÖTV Zammı Pompayı Yaktı
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı
Meteoroloji Turuncu Alarm Verdi! Çok Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji Turuncu Alarm Verdi! Çok Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Sokak Ortasında Kanlı Hesaplaşma: Baba ile Oğlu Kurşunlara Hedef Oldu Sokak Ortasında Kanlı Hesaplaşma: Baba ile Oğlu Kurşunlara Hedef Oldu
Samsun’da Sağanak Felaketi: Duvar Çöktü, Araçlar Pert Oldu Samsun’da Sağanak Felaketi: Duvar Çöktü, Araçlar Pert Oldu
Bakanlık Duyurdu: O Adalara Girişlerde Artık Para Alınacak! Düzenleme Sessizce Yürürlüğe Girdi Bakanlık Duyurdu: O Adalara Girişlerde Artık Para Alınacak! Düzenleme Sessizce Yürürlüğe Girdi