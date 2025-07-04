Bakanlık Duyurdu: O Adalara Girişlerde Artık Para Alınacak! Düzenleme Sessizce Yürürlüğe Girdi
Yunanistan, turist yoğunluğunu kontrol altına almak için yeni bir uygulama başlattı. 1 Temmuz 2025 itibarıyla Santorini ve Mikonos gibi popüler adalara cruise yolcularının girişinde kişi başı 20 avro ücret alınacak. Daha az bilinen adalarda ise bu ücret 5 avro olarak uygulanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Yunanistan’ın dünyaca ünlü adalarına tatil planı yapanları ilgilendiren yeni bir karar yürürlüğe girdi. Yoğun turist akışını dengelemek amacıyla Santorini ve Mikonos gibi popüler adalara girişlerde artık ekstra ücret talep edilecek.
Kapıda vize uygulaması sayesinde özellikle Türk turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Yunan adalarında yeni bir dönem başladı. Beyaz badanalı evleri, mavi kubbeleri ve Ege’ye uzanan eşsiz manzaralarıyla turist akınına uğrayan adalarda, ziyaretçi yoğunluğunu azaltmak için ek vergi uygulaması yürürlüğe kondu.
1 TEMMUZ’DAN İTİBAREN BAŞLADI
Yunanistan Maliye Bakanlığı tarafından alınan kararla, 1 Temmuz 2025 itibarıyla Santorini ve Mikonos gibi turist yoğunluğu yüksek adalara giriş yapan cruise yolcularından kişi başı 20 avro (yaklaşık 942 TL) alınmaya başlandı. Uygulama, yaz sezonu boyunca geçerli olacak ve 30 Eylül tarihine kadar sürecek.
DAHA AZ BİLİNEN ADALARDA ÜCRET DÜŞÜK TUTULDU
Yetkililer, turist akışını daha az bilinen destinasyonlara yönlendirmek amacıyla, küçük ve daha sakin adalarda bu giriş ücretini 5 avro (yaklaşık 234 TL) olarak belirledi. Böylece hem turistik yoğunluk dengelenmek hem de alternatif adalara ilgi artırılmak isteniyor.
Yunanistan, yoğun turizm baskısının çevresel ve kültürel etkilerini azaltmayı hedeflerken, alınan bu kararla birlikte hem gelir elde etmeyi hem de adalardaki sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlıyor.