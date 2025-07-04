Bakanlık Duyurdu: O Adalara Girişlerde Artık Para Alınacak! Düzenleme Sessizce Yürürlüğe Girdi

DAHA AZ BİLİNEN ADALARDA ÜCRET DÜŞÜK TUTULDU

Yetkililer, turist akışını daha az bilinen destinasyonlara yönlendirmek amacıyla, küçük ve daha sakin adalarda bu giriş ücretini 5 avro (yaklaşık 234 TL) olarak belirledi. Böylece hem turistik yoğunluk dengelenmek hem de alternatif adalara ilgi artırılmak isteniyor.

Yunanistan, yoğun turizm baskısının çevresel ve kültürel etkilerini azaltmayı hedeflerken, alınan bu kararla birlikte hem gelir elde etmeyi hem de adalardaki sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlıyor.