Sessiz Tehlike Havuzda! Çocukları Menenjite Kadar Götüren Virüse Dikkat

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Sıcak havalarda serinlemenin en keyifli yollarından biri hiç şüphesiz havuza girmek. Güneşin yakıcı etkisinden kaçarken suyun ferahlatıcı dokunuşu hem bedeni hem de ruhu dinlendirir. Aileyle, arkadaşlarla ya da tek başına geçirilen havuz saatleri, yaz mevsiminin en unutulmaz anılarına dönüşür. Havuz keyfi, yazın tadını doyasıya çıkarmanın en güzel yollarından biri.

Ancak havuzlar, yeterince temizlenmediğinde çeşitli mikrop ve bakterilerin yayılmasına neden olabilir. Özellikle kalabalık ortamlarda suyla bulaşan cilt, göz ve mide rahatsızlıkları riski artar.

ALARM VERİLDİ

Yaz aylarında çocuklar arasında hızla yayılan "el, ayak ve ağız hastalığı" vakalarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Özellikle hijyen koşullarının yetersiz olduğu havuzlar ve çocukların yakın temasta bulunduğu kalabalık ortamlar, hastalığın bulaşma riskini ciddi şekilde yükseltiyor. Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre menenjite ve beyinde sıvı birikmesine kadar ilerleyebilen bu enfeksiyon nedeniyle hastanelere yapılan başvurular endişe verici boyutlara ulaştı.

UZAMANINDAN UYARI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Samet Özer, hastalığın adını el ve ayaklarda oluşan kabarcık benzeri döküntüler ile ağız içindeki ağrılı yaralardan aldığını belirtirken, döküntülerin sadece bu bölgelerle sınırlı kalmayıp göğüs, sırt, kollar, bacaklar, genital bölge ve kalçalarda da görülebileceğini vurguladı.

Doç. Dr. Özer, hastalığın genellikle 7-10 gün içerisinde iyileştiğini, ancak özellikle 2 yaş altındaki çocuklarda daha ağır seyredebileceğini ifade etti. Hastalığın bulaşıcı olduğuna dikkat çeken Özer, "En bulaşıcı dönem döküntüler ortaya çıkmadan önceki süreçtir. Kabarcıklar kuruduktan sonra bulaşıcılık azalsa da, virüs dışkıda haftalarca yaşayabilir. Bu nedenle özellikle hijyeni yetersiz havuzlar ciddi bir risk faktörüdür" uyarısında bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi