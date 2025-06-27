Serinlemek İçin Bunu Yapıyorsanız Dikkat Edin! Ölümcül Olabilir

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, sıcak havalarda artan havuz kullanımı ve akarsu yataklarında serinleme alışkanlıklarına karşı önemli uyarılarda bulundu. Çocuk havuzlarında su sirkülasyonu ve temizlik periyodunun yetersiz olabileceğini vurgulayan Şener, bu durumun viral, bakteriyel ve paraziter enfeksiyon riskini artırdığını ifade etti.

Prof. Dr. Şener, özellikle adenovirüs ve enterovirüs gibi virüslerin, klor miktarındaki dalgalanmalar nedeniyle havuzlarda kolayca bulaşabileceğini belirtti. “Çocuk havuzlarında viral enfeksiyonlar daha sık, bakteriyel enfeksiyonlar ise daha nadir görülüyor. Ancak hijyenik olmayan sularda bakteriyel ve paraziter enfeksiyonlar ölümcül olabilir. Bazı parazitler burundan girerek beyne ulaşabilir, ciddi apselere ve solunum sıkıntısına yol açabilir” dedi.

AKARSU VE GÖLETLERDEKİ TEHLİKE

Havuzların yanı sıra baraj göletleri ve sulama kanallarında serinlemeye çalışanlara da seslenen Şener, bu alanlarda hijyen eksikliğinin ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı. “Hijyenik şartları iyi olan havuzlarda viral enfeksiyonlar, akarsu ve göletlerde ise bakteriyel ve paraziter enfeksiyonlar görülüyor. Suyun kalitesi ve bakteri düzeyi çok önemli” diye konuştu.

DENİZ SUYU DAHA GÜVENLİ

Denize girmenin havuza göre daha güvenli olduğunu belirten Şener, deniz suyunun geniş alanda dağılması ve tuzun antibakteriyel etkisi nedeniyle enfeksiyon riskinin daha düşük olduğunu söyledi. Deniz suyuyla doldurulan havuzların da klorla dezenfekte edilenlere kıyasla daha güvenli olduğunu ekledi. Ancak, “Akarsu pis olmaz” anlayışının yanlış olduğunu vurgulayan Şener, Hepatit A gibi virüslerin bile bu sulardan bulaşabileceğini ifade etti.

HAVUZ KULLANIMI İÇİN ÖNERİLER

Prof. Dr. Şener, havuz suyunun yutulmaması ve suya dalınmaması gerektiğini belirtti. “Bakteri, virüs ya da parazitler genellikle ağız, burun, göz mukozası veya dış kulak yoluyla bulaşır. Bu tür sular, uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilir” dedi. Ayrıca, düzgün klorlanmış havuzlarda HPV bulaşma ihtimalinin teknik olarak bulunmadığını ekledi.

ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON RİSKİ

Çocuklarda havuz kaynaklı enfeksiyonların çok bulaşıcı olduğunu vurgulayan Şener, “Bir çocuğun enfekte olması, havuzdaki onlarca çocuğun enfekte olmasına neden olabilir. Gözde kızarıklık, burun tıkanıklığı gibi belirtiler hafif görünse de, ateş ve tablonun ilerlemesi durumunda adenovirüs veya enterovirüs gibi enfeksiyonlar düşünülmeli. Bol sıvı tüketimi ve birkaç gün gözlem önemlidir” dedi.

Şener, ebeveynleri çocuklarını havuzda yakın temas konusunda uyarmaları ve belirtiler devam ederse doktora başvurmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA