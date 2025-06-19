Eczanelerdeki Öksürük Şuruplarında Tehlikeli Bakteri Tespit Edildi! Hepsi Toplatılıyor

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Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), çocuklar arasında yaygın şekilde kullanılan bir öksürük şurubu için kritik bir uyarı yayımladı. Little Remedies markasına ait ballı öksürük şuruplarında sağlık açısından risk oluşturan bir bakteri tespit edilmesi üzerine ürünlerin acil geri çağrılmasına karar verildi.

BAKTERİ TESPİT EDİLDİ, SAĞLIK RİSKİ OLUŞTURUYOR

Üretici firma Medtech Products Inc., yaptığı açıklamada, bazı şurup partilerinde Bacillus cereus adlı zararlı bir bakteriye rastlandığını duyurdu. Bu bakteri özellikle tüketim sonrası 1 ila 6 saat içinde belirti gösterebiliyor. En sık görülen yan etkiler arasında bulantı, kusma ve mide krampları bulunuyor.

KULLANMAYIN, SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURUN

Şirket, bu ürünleri elinde bulunduran tüketicilere kullanımı derhal durdurmaları çağrısında bulundu. Ayrıca herhangi bir sağlık sorunu yaşayanların vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği belirtildi.

GERİ ÖDEME GARANTİSİ SUNULDU

Geri çağırma kararı kapsamında, söz konusu öksürük şurubunu satın alan tüketicilere geri ödeme yapılacağı da açıklandı. Geri çağırma süreci FDA’nın resmi denetim ve yönlendirmeleriyle yürütülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi