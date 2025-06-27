TEM Otoyolu'nda Feci Kaza! Tır ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 1’i Ağır 3 Yaralı

TEM Otoyolu Körfez geçişinde, yol çalışması nedeniyle yavaşlayan trafikte tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. Feci kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, İstanbul istikametinde oluşan devasa trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

TEM Otoyolu'nda Feci Kaza! Tır ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 1’i Ağır 3 Yaralı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan korkunç kazada, tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, birinin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kaza, saat 11.30 sularında TEM Otoyolu'nun Yenikent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle yavaşlayan trafikte, 33 BDD 16 plakalı tır ile aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazanın etkisiyle otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TEM Otoyolu'nda Feci Kaza! Tır ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 1’i Ağır 3 Yaralı - Resim : 1

Kazanın ardından İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri, kontrollü geçişlerle trafiği yönlendirdi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

TEM Otoyolu'nda Feci Kaza! Tır ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 1’i Ağır 3 Yaralı - Resim : 2

Öte yandan kazaya ilişkin görüntüler dron ile havadan kaydedildi. Yoğunluk, otoyolun İstanbul yönünde adeta kilitlenmeye neden olurken, havadan çekilen görüntüler olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

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Kaynak: DHA

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