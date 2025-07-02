Hayvan Pazarları Tek Tek Kapatıldı: Şap Hastalığı Nedir, Belirtileri Nelerdir? Şap Hastalığı İnsana Bulaşır mı?

Şap hastalığının yeniden yayılması üzerine Türkiye genelinde hayvan pazarları kapatıldı. Özellikle sığır ve koyun gibi çift tırnaklı hayvanlarda görülen bu bulaşıcı hastalık hakkında merak edilenler ve alınması gereken önlemler açıklandı. Peki şap hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Şap hastalığı insana bulaşır mı? İşte detaylar...

Hayvan Pazarları Tek Tek Kapatıldı: Şap Hastalığı Nedir, Belirtileri Nelerdir? Şap Hastalığı İnsana Bulaşır mı?
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Türkiye genelinde şap hastalığının yeniden görülmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, salgının yayılmasını önlemek amacıyla önemli bir adım attı. Bakanlık, ikinci bir duyuruya kadar ülke çapındaki tüm hayvan pazarlarının kapatıldığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, şap hastalığıyla ilgili detayları araştırmaya başladı.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Şap hastalığı (Foot and Mouth Disease – FMD), başta sığır, koyun, keçi ve domuz olmak üzere çift tırnaklı hayvanlarda görülen son derece bulaşıcı viral bir hastalıktır. Hastalığın etkeni, Picornaviridae ailesine ait bir RNA virüsüdür.

Enfekte hayvanların salyası, idrarı, dışkısı ve yaralarından çevreye bulaşan virüs; doğrudan temas, solunum yoluyla havadaki damlacıklar, enfekte ekipmanlar ya da giysiler aracılığıyla hızla yayılabilir.

ŞAP HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şap hastalığına yakalanan hayvanlarda en belirgin bulgu, ağız ve ayaklarda oluşan sıvı dolu kabarcıklardır. Bu yaralar, hayvanlarda salya artışı, iştahsızlık, su içmekte zorluk ve topallık gibi belirtilerle birlikte görülür. Ayrıca yüksek ateş ve halsizlik de hastalığın ilk evrelerinde yaygındır. İneklerde süt verimi ciddi şekilde düşerken, genç kuzularda kalp kası tutulumu nedeniyle ani ölümler yaşanabilir. Koyun ve keçilerde belirtiler hafif seyretse de virüs taşıyıcısı olarak salgının yayılmasına katkı sağlayabilirler.

ŞAP HASTALIĞI İNSANA BULAŞIR MI?

Şap hastalığı insanlara nadiren bulaşır. Enfekte hayvanlarla doğrudan temas halinde olan veterinerler, çiftçiler ve mezbaha çalışanları risk altındadır. İnsanlarda hastalık genellikle hafif grip benzeri belirtilerle kendini gösterir. Boğaz ağrısı, ağızda yaralar ve hafif ateş sık görülen semptomlardır. Bu nedenle hayvanlarla temas halinde olan kişilerin kişisel hijyen kurallarına dikkat etmesi büyük önem taşır.

Hayvan Pazarları Tek Tek Kapatıldı: Şap Hastalığı Nedir, Belirtileri Nelerdir? Şap Hastalığı İnsana Bulaşır mı? - Resim : 1

ET VE SÜT TÜKETİMİ GÜVENLİ Mİ?

Virüs, yüksek ısıda etkisiz hale geldiğinden, iyi pişirilmiş etler sağlık açısından risk taşımaz. Ancak kesim öncesi hijyen kurallarına dikkat edilmemesi durumunda sorun yaşanabilir. Çiğ süt veya pastörize edilmemiş süt ürünleri ise risklidir. Güvenli ve işlenmiş süt ürünlerinin tercih edilmesi tavsiye edilir.

SALGINA KARŞI EN ETKİLİ ÖNLEM: AŞILAMA VE KARANTİNA

Şap hastalığına karşı korunmanın en etkili yolu düzenli aşılamadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre hayvanların yılda iki kez aşılanması önerilmektedir. Yeni hayvanların karantinaya alınması, çiftliklerde biyogüvenlik önlemlerinin artırılması, hayvan hareketlerinin sınırlandırılması ve genel hijyen kurallarına uyulması salgının kontrol altına alınmasında kritik rol oynar.

Hastalığın görüldüğü işletmelerde hızlı izolasyon ve veteriner gözetiminde müdahale şarttır.

Kaynak: Haber Merkezi

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